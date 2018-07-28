藍施壓柯 9月提撤吳音寧

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中國時報
、楊佳穎／台北報導

北農總經理吳音寧爭議不斷，農委會副主委陳吉仲一再護航，甚至摃上台北市長柯文哲，市議會國民黨團計畫吳在月底赴議會財建委員會工作報告時，將運用各種手段拉下她，若柯「打假球」不願在9月常董會議上提案撤換，將讓柯付出政治代價。

陳吉仲日前跳出來，希望北市府賣出北農股權，柯文哲27日反嗆陳，不曉得怎麼處理這個人，接著又語帶不屑地哼了一聲說：「他連一個吳音寧都搞不定」；國民黨台北市長參選人丁守中則透過臉書說，換不掉吳音寧是柯文哲無能，自己當選市長，「馬上換掉她給大家看」。

柯文哲表示，全台灣各縣市都有農產公司，農委會是打算全部買去還是怎樣？至於陳吉仲批評北市花200億元改建市場，將導致每天少1/3營運量。柯文哲說，批評人家都很容易，若認為台北市批發市場不該改建，那講講方法是什麼。

此外，吳音寧拒絕到北市議會備詢，引發藍營議員不滿，柯昨再次喊話說，有時議員問得很凶，這就是政治攻防，台灣政治就是這樣，不喜歡也要應付，有時能夠上議會跟議員應答是一種必須要有的能力，不喜歡也沒辦法。

吳音寧7月31日將赴議會財建委員會工作報告，議會國民黨團打算全力拉下吳，委員會召集人鍾小平說，吳音寧藐視議會、閹割議會監督權，當天會有各種手段要求吳去職，若柯文哲「打假球」，表面說要換吳，實際卻不願聯合其他常董，在9月常董會議上提案撤換，也會讓柯付出政治代價。

(中國時報)

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