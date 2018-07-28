不分部位 皮蛇學名藥擬全面給付

健保署擬全面放寬皰疹給付條件，但基於財務考量，將僅只對學名藥放寬，最快10月上路。圖為病友罹患俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹。（奇美醫學中心提供）

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中國時報
／台北報導
健保規定，類風溼性關節炎病患要嚴重到一定程度才能使用生物製劑，且使用兩年後，需評估減藥或退場，對病友們是一大煎熬。圖為類風溼性關節炎病患關節扭曲變形。（類風溼性關節炎之友協會提供）
帶狀皰疹抗病毒藥物原廠藥與學名藥比較

國內每年有約50萬人罹患皰疹，但因健保有給付限制，尤其是帶狀皰疹，往往神經痛難忍，這類的病患約25萬人，其中有3/4病患會自費數百元至2、3千元不等購買抗病毒藥物，健保署擬全面放寬給付條件，但基於財務考量，將僅只對學名藥放寬，預計8月中旬提至健保藥品共擬會議討論，若通過，最快10月上路，成為健保同疾病只給付學名藥不給付原廠藥的首例。

不付原廠藥 健保首例

健保署醫審及藥材組連恆榮科長表示，目前健保雖然已給付治療皰疹的抗病毒藥物，但因專家認為皰疹可靠免疫力恢復，因此，皰疹長在三叉神經、頭頸部、會影響角膜、罹患癌症，以及做過器官移植的病患，才符合給付條件。

健保署長李伯璋認為，皰疹中的帶狀皰疹痛起來相當的痛，健保應站在病患的立場感同身受，同一種病的給付不應該有部位區別，且藥物明明就有健保給付，多數患者仍得自費買藥，不符合健保的公平精神，因而推動全面放寬帶狀皰疹用藥，不再分部位給付。

連恆榮指出，原案今年6月提健保藥品共擬會議討論時，有部分與會專家反對放寬，認為若全面給付皰疹抗病毒藥物，將大幅拉高藥費支出，建議先納入弱勢、有共病等特殊族群，待進一步分析年齡層及危險族群後，再討論是否全面放寬給付。

7天療程 僅需336元

連恆榮表示，考量健保財務與病患需求間的平衡，健保署擬修正提案，只全面放寬價格較便宜的皰疹抗病毒學名藥，高價的原廠藥除外，如此一來，以一顆6元的學名藥計算，每天若吃4次、每次2顆，共7天療程僅需336元，較原廠藥動輒2、3千元藥費比起來，可大幅減少藥費支出，健保一年的皰疹抗病毒藥費支出，將由原先預估的3億降至1.4億元，讓病人至少有陽春麵可以吃，全案預計將在8月中旬的健保藥品共擬會議中討論，若能順利通過，最快10月上路。

(中國時報)

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