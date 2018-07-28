RA用生物製劑受限 病患爭改善

2018年07月28日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

類風溼性關節炎（RA）病患嚴重時只能使用生物製劑，但健保不僅規定RA病友要嚴重到一定程度才能使用，且使用兩年後，醫師需評估減藥，或需退場不再使用。不少病患在停藥後又復發，且更為嚴重，不僅重新申請要再等兩個月，有的甚至等更久，關節痛到有如鐵鎚在敲度日如年。面對復發煎熬，病友爭健保修正。

醫師表示，RA控制不好，其罹患心血管疾病是正常人的2倍，治療也要用到健保，真的有省到嗎？但病患爭了7年，至今仍無著，未來仍是持續艱熬。

根據健保資料，國內有近9萬RA病患，由於嚴重病患使用類固醇及免疫調節劑治療的效果並不好，需使用到生物製劑，健保自2003年開始給付RA病患使用生物製劑，但病患關節活動度積分需在5.1以上，依2017年健保署統計，有11329RA病患使用生物製劑，一年花費健保28億元，耗費不茲，健保署於是規定，病患在使用生物製劑2年後，醫師需評估減藥，甚至讓病患退場。

RA病患、同時也是類風溼性關節炎之友協會執行長張玲媛表示，她罹病已有18年，曾嚴重到服用生物製劑，後因病情控制的不錯，被迫減藥，但一減藥，全身發炎症狀又復發，關節痛到有如鐵鎚在敲，根本無法工作，只能服用類固醇及免疫調節劑，但藥吃一大把，不僅效果差，腎臟也無法負荷。

風溼病醫學會理事長蔡文展表示，目前世界對RA的治療有兩個共識，一個是應提早讓病患使用藥物，不要到關節嚴重破壞時才用，另一個是可以減藥，但不可以停藥，學會希望健保署修正目前的減藥及退場規定，或是有些再復發病患因發炎標準剛好落在健保給付邊緣，無法再申請，這些退場省下的額度，能放寬提供給付給類似這些症狀不是那麼嚴重的病患，但努力多年，共送了六次到健保共擬會議，卻都失敗。

(中國時報)