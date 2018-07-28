醫改會：給付應有科學評估

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中國時報
／台北報導

健保擬針對皰疹只給付學名藥，醫改會表示，健保署應拿出更科學的證據，例如經過藥物科技評估（HTA），告訴病患學名藥與原廠藥效果是一樣的，而非每每都是財務考量，若民眾對學名藥的疑慮仍然存在，到最後可能又會自掏腰包購買昂貴的原廠藥，健保好意最後只會為德不卒。

醫改會副執行長朱顯光表示，健保財務有限大家可以理解，但健保在核予藥品給付時，應要有更科學的評估才對，而不是淪為喊價式的妥協；健保藥品過去一直予人較差的刻板觀感，健保署不能只是口頭一再強調，學名藥與原廠藥一樣好，但始終拿不出科學證據，實難叫民眾信服。

一位不願具名的皮膚科醫師表示，帶狀皰疹與水痘為同一種病毒，孩童感染後會長水泡，之後便會躲在神經節中，一旦免疫力變差就會發作，由於發病時水泡會延著神經節生長，其引發嚴重的神經疼痛令人相當難受，所以門診中，即便病患不符合健保給付條件，幾乎每位病患都會自費購買帶狀皰疹抗病毒藥物。

這位醫師表示，診所多備學名藥，由於進貨價格較健保核價高，一顆約10多元不等，病患大約自費400～500元左右，如果病患是到大醫院看帶狀皰疹自費購藥，大部分買的都是原廠藥，一個療程自費起來就要2、3千元跑不掉，但就他觀察，帶狀皰疹抗病毒藥物，無論原廠或是學名藥，病患身上皰疹消除及疼痛減輕的速度相同，並沒有太大的差異。

(中國時報)

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