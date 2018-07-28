可預期藥害「不救濟」 大法官會議認定合憲

大法官會議認為，「常見且可預期的藥物不良反應」不得申請藥害救濟，並未違憲。圖為民眾至醫院打流感疫苗。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

曾姓女子患有罕見疾病，在使用「愛黴素」治療卻造成聽力喪失，她申請藥害救濟，遭審議會援引該法第13條第9款「常見且可預期的藥物不良反應不得申請」予以駁回，她聲請釋憲，大法官會議審議後認為，沒有違反法律明確性原則，27日作成合憲的解釋。

不過，大法官認為，相關機關仍應盱衡醫藥產業整體發展趨勢、藥害救濟制度的公益及永續性，與社會衡平原則及社會補償合理性等情事，適時檢討相關規定有關藥害救濟給付之不予救濟要件，且不應過度擴張藥害不予救濟的範圍，阻絕受藥害者尋求救濟機會。

目前仍在台大醫院接受治療的曾女，2007年9月23日因持續高燒到醫院住院，她被診斷為世界罕見的疾病「瀰漫性非結核分枝桿菌及惡性淋巴瘤」，醫師告知她須服用「愛黴素」，但可能會有7％到23％耳毒性不良反應，但她決定服藥。

隔年，曾女因服藥聽力喪失，她申請藥害救濟150萬元被駁回，她不服打行政官司敗訴定讞後，聲請大法官會議解釋；大法官會議審理後認為，病人及其家屬經醫療專業人員充分告知後，在合理程度內可預見藥害可能自屬當然。

大法官會議認為，藥害救濟等給付對象、要件及不予救濟範圍事項，是社會政策立法，立法者自得斟酌國家財力資源的有效運用及其他實際狀況，為妥適的規定，藥害救濟法規定「常見可預期藥物不良反應」的禁止申請規定，符合法律明確性、並沒有違憲。

(中國時報)

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