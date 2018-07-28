2018年07月28日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台中報導 ／台中報導

富邦進軍台中豪宅市場首案「天空樹」，由大師伊東豊雄設計，廣達2755坪基地，留有2200坪私有森林庭園。（立智提供）

「宝格」外觀與室內公設大量採用菱格紋設計，充滿時尚感。（大陸建設提供）

北部建商跨足台中豪宅市場概況

大陸、富邦、忠泰、興富發等北部品牌建商大舉南進，跨足台中豪宅市場推案，台中在地業者不諱言，這些北部一級建商個個找來國際級知名建築設計團隊助陣，產品設計爭奇鬥豔，對台中金字塔頂端族群，形成強大吸引力，甚至連台中建築業者看了也傾心，紛紛下手買進，在區域豪宅市場掀起一股時尚風潮！

北部建商大舉搶攻

在地知名豪宅品牌、龍寶建設董事長張麗莉直言，像大陸、富邦等一線業者搶進台中推案，確實造成一股旋風；不過，在地豪宅業者主打服務，從產品設計到完工售後服務，每個環節都與客戶「搏感情」，多年來已培養許多鐵粉，可謂各有擅長，也樂見良性競爭。

受到北部建商結合國際大師跨足台中推案下，台中豪宅市場陸續出現造型獨樹一幟、風格獨俱的產品。如日前才傳出頂樓樓中樓實價登錄以每坪84.6萬刷新新高價的「宝格」，請來義大利ACPV事務所操刀，採用文藝復興時代興起的菱格紋設計，包括建物立面、公設皆充滿義式風格。又如位於七期的「台中帝寶」請來P&T GROUP國際設計團隊，打造低調沉穩的特區居住環境。

大陸建設總經理廖淳森指出，也許因為大陸建設首度南下推案，「宝格」預售即銷售5成，目前銷售逾7成，買進的客戶最重設計、施工與管理，即使年底前陸續有百億大案忠泰「老佛爺」、璞真「勤美之森」等進場，相信會受到不同客戶青睞，不擔心競爭問題。

國際設計團隊助陣

富邦進軍台中豪宅市場首案「天空樹」，由大師伊東豊雄設計，「此案最特殊的是採低建蔽設計！」海悅經理張俊偉表示，廣達2755坪基地留有2200坪私有森林庭園，最難得的是，因庭園為原生覆土，樹木未來可成長為參天大樹。

總銷115億、7月初開始潛銷的「老佛爺」，則是忠泰跨足台中豪宅市場的試金石，該案邀來有「時尚老佛爺」之稱的香奈兒創意總監卡爾拉格斐設計，為其首宗跨界住宅案，內裝多處可窺見香奈兒品牌的精髓，據了解，全案預計9月公開。

旗下建案「謙臻邸」名列台中十大豪宅案，張麗莉指出，台中豪宅建商著重溝通與服務，連客戶家人可能需求，都會納入服務設計範圍，讓個案充滿附加價值，像「謙臻邸」擁有大片綠地外，內設一處仿中世紀歐風、以紅磚砌成的森林小屋，其實是座多功能宴會廳，讓住戶也能擁有鄉間庭園生活的舒壓環境。

(中國時報)