樹禾院、台中帝寶 綠勢力吸客

2018年07月28日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台中報導 ／台中報導

綠勢力崛起！別墅、豪宅市場吹綠地、庭園風。興富發看準生活在都會水泥叢林，民眾親近自然的渴望，在台中市單元二重劃區，以3186坪基地推出新案「樹禾院」，社區內廣植百餘株落羽松、桂花等林木，加上面對9600坪公園，高綠覆吸引買家青睞，7月初公開銷售以來，大樓部分已熱銷約9成，別墅也銷售3至4成。

另躋身台中十大豪宅的「台中帝寶」基地臨秋紅谷，開窗下望，綠意盎然，潤隆建設主管更透露，社區門口水池旁種植多株樹木，最特殊的是，移種了一株百年樟木，主要象徵傳承之意。

綠地、公園為建商打造台中豪宅、別墅案重要元素。「樹禾院」專案經理曾鴻裕表示，位於單元二、總銷35億的「樹禾院」，可享受七期的生活便利性，周圍環境卻比七期佳，加上全區採低密度開發，吸引不少北部客群來此置產。

曾鴻裕進一步指出，相對於附近同性質的別墅案每戶總價約達 4000 萬至 6000 萬元，「樹禾院」成交價約3300萬至3800萬，可為明顯讓利，加上是台中少見的「別墅住戶也能享受公設」社區型個案，也是全案熱銷主因。

另潤隆建設副總經理邱秉澤表示，由台中最新出爐的豪宅排名觀察分析，個案設計擁有高度辨識、獨特性優勢的國際豪宅建築，已成為台中高價市場的投資標的主流；包括地段、品牌也是攸關頂級客是否會埋單的決勝關鍵。如旗下個案同樣擠進台中前十大豪宅的建商大陸、寶輝，入榜社區即分別位於七期國家歌劇院前夏綠地園道、秋紅谷廣場第一排。

潤隆表示，「台中帝寶」不僅是七期市政特區的門面，更是台灣大道上僅有的最後的一塊住宅精華地段，左擁萬坪秋紅谷生態公園、右抱新光三越商圈，緊臨台中國家歌劇院，是其站穩台中豪宅市場的主因。日前推出試住活動，便吸引20餘組登記試住，目前銷售已近7成。

(中國時報)