陽台綠美化 窩進休閒小天地

2018年07月28日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

陽台即使只有1、2坪，只要在材質、布置上花點巧思，也能在夏季打造出渡假氣氛的閒適空間；特力屋建議，選擇木紋質地的踏板、家具，搭配各色植物即相得益彰，替生活營造出自然閒適的氛圍。

布置陽台的木紋質地板選擇繁多，特力屋表示，應先考量居住環境，假設有良好遮蔽的陽台，或者住家位於氣候穩定中南部，不妨選擇南方松、杉木等天然材質，因為天然材質對營造自然氛圍的效果最好。

但若陽台因雨潮濕或處於多雨地區，特力屋建議，可挑選塑木材質的地板，不僅可避免潮濕而發霉，也可避免木材質刮傷、破損而導致腐壞，尤其陽台缺少遮蔽，則建議底部以架高方式來設計踏板，並加強排水效果，一方面減少陽台積水的機率，另方面也能避免蚊蟲孳生帶來生活上的困擾。

1坪大小的陽台，大約是雙人床墊的大小，也能改裝成塑木踏板，搭上實木圓桌、2張椅子以及6個盆栽，就能營造出家庭另個休閒空間；特力屋初估，若不含人工、自己DIY，上述基本素材約1萬6千元就能搞定。

但若想增加閒適氣氛、色彩點綴，可以放置坐躺舒適的抱枕，讓陽台成為居家最放鬆的專屬空間；美式家居品牌Crate and Barrel建議，抱枕應選擇經抗風化處理、防水和艷陽曝曬的材質，以方便居家清潔與維護；而園藝盆栽，和點燃夜晚戶外氣氛的風燈，皆是打造愜意半露天陽台空間的要素，成為周末家人喝茶聊天的聚會地點。

對偏好原木材質的消費者來說，特力屋提醒，原木材質表面有許多細小孔洞，長時間放置室外容易吸附濕氣、髒汙，建議在購入後自行塗刷木漆或木臘油增強保護，並不定期依使用狀況補塗刷修復，可以延長家具使用。

(中國時報)