2018年07月28日 04:10 中國時報 徐佳馨

從去年下半年開始，整體豪宅市場買氣似有回春跡象，不只是北市幾棟知名豪宅陸續傳出成交，連台中豪宅也出現每坪84.6萬元的天價，促使某些大型建商豪宅案陸續啟動，台灣豪宅市場吹起了久違暖風。

從2015年後房市進入盤整，即使「真豪宅」在市場上數量不多，但因為市場價格紛亂，加上目標顯著，針對豪宅而來的打房政策不少。

例如央行針對豪宅的選擇性信用管制、北市針對8000萬以上高級住宅房屋稅率加成、國稅局查稅動作頻頻等，都讓豪宅客心生觀望，買氣因而遞延，直到去年下半年連續傳出豪宅成交，價格表現也不差，讓各界也感受到真豪宅接手盤的實力。

推估豪宅買氣能夠打開，不外有以下三大因素：首先，部分開發商願意讓利的結果。手上較多籌碼的開發商帶頭降價，是能打破2015年以來「悶房市」的重要關鍵，自用買盤原本就在，只是對於價格仍有疑義，當開發商帶頭讓利，讓出價格甜蜜點，也直接帶動成交。

其次，持有成本降低。北市調整總價8000萬元以上高級住宅課徵房屋稅的標準，讓持有成本回歸合理，許多原本就有換屋需求的豪宅客戶，因而能更放膽買進新豪宅，提升生活品質。

最後則是財產布局思考。被稱作全球版「肥咖條款」的《共同申報準則》（CRS），台灣預定在2019年生效，有大筆資產在國外及大陸港澳的高資產族提前思考財產規畫，除滿足自用需求外，也可以妥善配置資產。

綜觀未來，在台灣，豪宅市場與一般住宅市場脫鉤的格局已經底定，只要沒有負面新政策或是其他原因衝擊，豪宅將會回歸到本質，也就是地段、施工、品牌與管理等軟硬實力，「真豪宅」依舊經得起高端客戶的考驗。

不過，在高端客戶對尊榮需求日益殷切下，也將考驗開發商對豪宅的經營規畫能力和想像力。

（筆者為住商不動產企劃研究室經理徐佳馨）

(中國時報)