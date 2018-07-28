第3波融陸潮 台青跟著市場走

2018年07月28日 04:10 中國時報 藍孝威 、 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

90年代兩岸產業轉移，大批台商離鄉背井赴大陸闖蕩，之後兩岸政經實力逐漸翻轉，愈來愈多台青赴陸創業就業。今年2月「31條惠台措施」公布後，勢必將爆發第三波「融陸潮」。

全無語言文化隔閡

北京捷安特公司董事長林清發是1990年代第一波到大陸的台胞，早年是專業自由車運動員，擔任中華台北自由車隊國家教練，曾獲多枚世界級金牌。1990年北京亞運會成為林清發人生的轉捩點，他敏銳嗅到大陸自行車市場的發展商機。1994年3月，林清發正式從自由車教練「下海」，到北京推廣銷售捷安特單車。

林清發說，從2009年起他就不斷告訴台商，全世界最好、最大的市場，就在大陸台商腳底。因為到大陸經商，既無語文障礙，也無文化隔閡。

發現人生更大舞台

隨著大陸經濟飛速發展，愈來愈多省市的GDP總量超越台灣，出現比台灣更多的發展機會，2010年開始掀起第二波台青赴陸潮。

在華航擔任7年半空服員的楊麗玉看到職涯天花板，2011年毅然辭職赴上海，投入金鹿航空初創的商務機部門，後來跳槽到法商達索航空擔任商務機空服員。在華航的空服員專業養成，加上留職停薪拿了交通大學MBA碩士，成為楊麗玉在大陸職場的敲門磚。在大陸打拚的這7年，在工作和生活上都遇到數不清的冷暖心酸，不過她從來沒後悔到大陸發展，因為她發現了人生另一個更大的舞台。

赴陸讀書成為趨勢

畢業於政大東亞所碩士的許晉銘，2013年到北京大學國際關係學院攻讀博士，近5年來，他發現來自台灣的學弟妹們越來越多。北大今年的台生報考人數是去年的1.6倍，且明顯成為趨勢。而這群從台生、台幹變成台商的「新兩岸族」，可以把更多資訊帶回台灣，未來將扮演融合兩岸的重要橋梁角色。

(中國時報)