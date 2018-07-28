金廈通水典禮 陸委會喊卡

2018年07月28日 04:10 中國時報 李金生 ／綜合報導 林勁傑、／綜合報導

金門為解決用水問題，自大陸晉江引水，工程完竣後已通水使用中。金門縣府與陸方原訂在8月5日各自舉辦引水典禮，但陸委會昨表示，目前「時機不宜」，希望金門縣府推遲儀式，但目前通水則不受影響。金門縣府昨晚回應，希望中央體察金門民情，重新考量。

陸委會副主委邱垂正指出，兩岸合作解決金門用水問題，原為美事一樁，但近期北京當局在國際上對我打壓日增，特別是主導停辦台中東亞青年運動會一事，對兩岸關係造成負面影響。

邱垂正表示，希望金門縣政府體諒政府立場，此時辦理引水典禮時機不宜，希望能以大局為重，擇適當時機辦理，以更符合我方整體利益與國際視聽。

金門縣副縣長吳成典受港媒採訪時表示，通水應是民生議題，不該過於政治化。金門願做兩岸溝通的橋梁，點亮兩岸，也希望民生議題回歸民生議題。

台大政治系教授張亞中認為，可以理解民進黨政府的考量與情緒，但執政者應了解，兩岸關係搞好才能解決問題，而不是採取「鋸箭法」。小鼻子小眼睛、聚焦在儀式性的枝微末節，對民生與兩岸關係更是於事無補。

文化大學政治系講座教授陳一新強調，陸委會既然要反制大陸，「人家水早就通了，為何不中斷？」「金門酒廠早就用大陸的水來做酒了。」從引水「典禮」這種小地方著手，證明民進黨政府只能玩虛的，根本沒有籌碼對抗大陸。

(中國時報)