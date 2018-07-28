第３波鎖台潮 出走擋不住

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中國時報
／台北報導

從90年代到今日，台灣歷經幾波鎖台潮。第1波是李登輝時期的「戒急用忍」，第2波屬陳水扁執政時的「有效管理」。如今隨著民進黨嚴審大陸官方交流團，並用技術干擾台灣民眾西進就業之路，讓台灣正迎來第3波「鎖台潮」。這也凸顯在民進黨政府既無法端出政策牛肉留才，台灣青年無奈用腳投票的窘境。

回顧台灣發展歷程，幾乎可說是隨著改革興盛，隨著封閉而衰落。1996年前總統李登輝一句「戒急用忍」，兩岸相互投資契機叫停，不只讓台灣亞太營運中心夢斷，更讓台灣自絕於全球化和區域整合的大潮。

面對大陸逐步躍居「世界工廠」，陳水扁拋出「有效管理」政策，雖不如「戒急用忍」鎖國力道，但依舊換湯不換藥；既讓台商西進之路困難重重，也禁止陸資來台，讓缺少大陸市場的台灣產業鏈，陷入「斷鏈」窘境至今。

隨著民進黨政府二度執政，這類鎖國戲碼又重新上演。無論是「積極開放、有效管理」或是「積極管理、有效開放」，扁時期都還有所謂「開放」之說。相比過去可能影響的是台企層次，如今鎖國力道直接波及台青一代。

比如中國銀行希望招聘在陸台灣應屆畢業生，遭陸委會以恐有違法之虞禁止；對於大陸有意吸引台師赴陸，陸委會更發公文至全台大學院校，明文要求公私立大學專任教師，未經許可不得參與大陸各項國家基金及研發計畫，相關作法也引發限制兩岸教育交流的批評。

中國文化大學政治學系特約講座教授陳一新直言，民進黨政府應正面看待兩岸交流，而不是一味用技術性方式卡住台灣人才，因為終究擋不了台青「用腳投票」的事實，而大陸各省市惠台措施遍地開花，更助長這樣的趨勢。

(中國時報)

金廈通水典禮 陸委會喊卡

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