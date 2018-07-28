金正恩向陸示好 讚抗美援朝

2018年07月28日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

《朝鮮停戰協定》於27日簽署屆滿65周年，北韓領導人金正恩近日前往位在平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園（大陸前領導人毛澤東之子毛岸英埋葬於此），敬獻花圈默哀，感謝大陸當年抗美援朝。金正恩強調與大陸的兄弟關係，未來將朝著更加鞏固、特殊的友好關係邁進。

北韓官方「朝中社」27日報導，金正恩偕同北韓勞動黨中央委員會副委員長兼國際部長李洙墉、勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部部長金英哲、北韓外相李容浩等官員到場憑弔。但報導未提及具體時間。

敬獻花圈 憑弔志願軍

金正恩表示，在戰爭爆發時，大陸因處於建國初期面臨種種艱難，儘管如此，大陸的黨、政府和人民毫不猶豫地派遣了自己的兒女前往北韓，為朝鮮（北韓）人民的正義事業拋頭顱灑熱血，為戰爭勝利做出不可磨滅的貢獻。

金正恩說，朝鮮面臨生死攸關的嚴重局面時，大陸同志們以生命捍衛正義事業、以鮮血爭取和平的殊勳，將永遠留在朝鮮人民的心中。無論是過去還是現在，朝鮮人民為有像中國這樣可靠的兄弟國家、偉大的朋友而感到驕傲。

金正恩說，朝陸關係之所以牢固，不僅僅是因為地理相近，更是因為基於這種戰鬥友誼。目前，朝陸關係取得前所未有的發展，朝著更加鞏固、特殊的友好關係邁進。今年以來，金正恩已經與大陸國家主席習近平進行了三次會面，開啟兩國關係的新頁。

檜倉陵園 毛岸英葬此

毛岸英是毛澤東與其第二位妻子楊開慧的長子。韓戰時擔任大陸人民志願軍司令部機要秘書兼俄語翻譯。1950年11月25日在北韓平安北道的志願軍司令部遭空襲陣亡，年僅28歲。

檜倉中國人民志願軍烈士陵園於1957年建成，占地面積9萬平方公尺，是北韓目前規模最大的大陸人民志願軍烈士陵園，大門至陵園第一層有240級台階，象徵著在抗美援朝戰爭中浴血奮戰的240萬中志國人民願軍將士。在第三層的墓地裡，毛岸英等134名志願軍長眠於此。

(中國時報)