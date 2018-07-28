北韓歸還美軍遺骸 川普推文致謝

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中國時報
／綜合報導

在韓戰停戰協定簽訂65周年之際，北韓按照「川金會」協議首先歸還55具美軍遺骸。一架美軍運輸機27日清晨出發，上午11時載著遺骸返回南韓烏山空軍基地。美國總統川普難得發表正向推文，向北韓領導人金正恩道謝。

韓聯社報導，美軍C17「全球霸王」運輸機27日清晨從烏山美軍基地出發，飛往北韓東部元山市的機場，上午11時載著55具美軍遺骸返回南韓。

白宮26日發表聲明證實消息，「今天，北韓國務委員長（指金正恩）履行對川普總統的部分承諾，使我們美軍烈士得以回歸。對北韓的行動與積極改變的動力，我們深感鼓舞」。

川普也難能可貴地收起嘴砲，在推特向金正恩表達感謝，「美國軍人的遺骨很快就會從北韓運回美國！經過這麼多年，對很多家庭來說這將是重要的一刻。謝謝你，金正恩」。

遺骸之後將由「美國國防部戰俘與失蹤者辦公室」（DPAA）在烏山空軍基地進行簡單的鑑定。8月1日舉行遺骸歸還儀式，再運往夏威夷，與美國的家屬進行基因對照。

1953年南北韓簽訂停戰協定，然而當年沒有簽下和平條約，因此嚴格來說雙方至今仍處於戰爭狀態。韓戰期間有超過3萬5000名美軍陣亡，魂斷朝鮮半島，約7千7百人仍下落不明，其中約5千3百人在北韓境內失蹤。

(中國時報)

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