美眾院通過國防授權法 挺台強化軍力

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中國時報
／綜合報導

美國《2019財政年度國防授權法》（2019 NDAA）最終版，26日在眾議院以359票對54票表決過關，這項法案編列高達7160億美元（約台幣21兆9000億元）的支出，將等待參議院通過後，送交美國總統川普簽署生效。法案包括要求強化美台防務合作，並協助提升台灣的自衛能力，另禁止大陸參與「環太平洋」軍演，及禁止美政府使用大陸主要電信公司的技術。

在NDAA最終版，涉台部分在第1257與1258條。第1257條標題為「增強台灣部隊戰備」，要求美國防部長與台灣諮商，針對台軍隊、特別是後備軍力全面評估並提建議，以提升台灣自我防衛能力。法案生效後1年內需提交報告，針對「擴大美台高階軍事交流與聯合軍事訓練」及「支持美國對台軍售及其他軍備轉移，尤其是用於發展不對稱作戰能力」提出建議與計畫。

第1258條則為不具約束力的「國會意見」（sense of Congress），包括強烈支持台灣透過對外軍售、直接商售及工業合作獲得防禦性武器，尤其是在不對稱作戰和海底作戰能力方面；及時審核和回應台灣的軍購需求，改善對台軍售的可預測性。

此外，美國防部長應推動提升台灣安全的交流政策，包括與台進行實戰訓練與軍演，並根據《台灣旅行法》，促進美台高層國防官員與將官交流；美台應擴大人道救援及救災合作；支持美醫療船訪台做為年度「太平洋夥伴」任務一環。

(中國時報)

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