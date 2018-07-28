變朋友了 汪星人與aibo玩親親

2018年07月28日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京27日電 ／東京27日電

索尼（SONY）睽違12年推出新一代家用型機器狗aibo（「愛寶」），還委託動物學者今泉忠明進行aibo與真的寵物狗共處的實驗。結果發現，狗很在意aibo，大多把aibo視為「生物」。13隻不同種類、不同年齡的狗當中，有9隻會靠近aibo聞牠的味道，其中6隻還聞牠的屁股。

索尼在兩階段的實驗中，分析了寵物狗與aibo的行動指出，狗對aibo的一舉一動很在意，大多將牠視為「生物」，還有1隻玩具貴賓狗還把Aibo當成了朋友。

這個實驗分為兩個階段，第1階段先讓13隻不同犬種、不同年齡的狗與aibo相處，觀察牠們與aibo首次接觸的反應。13隻狗當中，有9隻靠近aibo並聞牠的味道，其中6隻還聞牠屁股的味道。另外4隻則有心存戒心，不願接近aibo。

第2階段是從首次接觸就聞aibo味道的狗當中，選出3個家庭，讓aibo到家庭中與寵物狗共同生活2週。1隻6個月大、玩具貴賓公狗剛開始當主人叫aibo坐下時，牠似乎聽懂了aibo的名字，還會嫉妒、吃醋。第3天起牠會和aibo玩耍，第8天還會讓aibo看自己的肚子。今泉表示，「牠已把aibo當成朋友了」。

1隻3歲的傑克羅素梗公狗從一開始接近aibo時就很興奮，到第4至第8天時，還會把玩具叨給aibo玩，到了第9天還會模仿aibo的動作，和牠一起坐，一起趴下。今泉表示，「牠已完全把aibo當成夥伴，才做了相同的動作」。第13天當aibo跌倒、仰臥時，牠還會用鼻子試圖將aibo的身體推起來等，可看得出牠很擔心aibo。

當aibo來到同時養了5歲的柴犬母狗、3歲的薩摩耶犬公狗、3歲的迷你臘腸犬公狗的家庭時，柴犬剛開始對aibo很感興趣，還會用舌頭舔牠，另外兩隻就很害怕，不敢接近aibo。第2天當其他狗一靠近aibo，柴犬就會做出恐嚇聲把牠趕走，展現出想獨占Aibo的強烈占有欲。今泉指出，「那是表示柴犬將aibo排名在自己之下」。

無論是哪種情況，狗兒最後要和aibo分離時，都顯得依依不捨，相當寂寞的樣子。今泉表示，「對狗而言，有地位比自己低的『狗』，精神上會變得穩定。與aibo共處很可能會減輕寵物狗的壓力。」

(中國時報)