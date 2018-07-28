萬物皆有靈 日古剎超度愛寶

2018年07月28日 04:10 中國時報 實習編譯黃怡瑋／綜合報導

在大家心目中，葬禮是為了跟所愛的人或寵物告別。不過在日本，近年來也有不少人為「死去」（故障無法修復）的機器寵物舉殯。以索尼（Sony）1999年推出的機器狗「愛寶」（aibo）為例，這幾年已有數百隻「愛寶」接受法師超度。

今年4月，日本千葉縣百年古剎光福寺一次為114隻「愛寶」舉行超度法會，祈求牠們的「靈魂」能夠在天上得到安息，一度成為國際趣聞。

索尼第一代愛寶，能說話且很有個性，會耍脾氣或對主人撒嬌。儘管售價25萬日幣（約台幣7萬元），上市後迅速銷售一空。無奈2006年索尼面臨營運危機，宣布停產機器狗，其後更在2014年宣布關掉官方維修中心，導致愛寶一旦故障可能就再也無法跟主人撒嬌，只能找懂電子的技師修理，或宣告壽終正寢。

索尼一位前技師在千葉縣成立一家A-Fun公司，專門維修故障的愛寶，遇到缺零件時，必須靠其他愛寶主人「器官捐贈」，而當愛寶回天乏術時，就只能請狗主人為陪伴他多年、如同孩子般的機器狗舉辦一場溫馨體面的葬禮。

4月下旬的集體葬禮上，114隻愛寶擺滿桌上，別上寫著家鄉與主人的名牌，由寺廟的法師誦經，送牠們走完最後一程。一位狗主人表示：「看到我的機器狗死後有人為牠祈福，我就安心了。」狗主人們相信機器狗也有靈魂，十分不捨跟牠們告別。告別式中主人們頻頻拭淚，場面十分感人。

維修人員表示，近年來已陸續為800多隻機器狗辦過告別式。甚至還會以器捐方式，從死掉的愛寶身上拔除零件，為尚還有救的機器狗續命。但在拔除前，維修人員認為要先讓主人跟狗完整告別，才會舉辦機器狗葬禮。

(中國時報)