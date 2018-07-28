比特幣當幌子 雅格瑞狂吸15億

2018年07月28日 04:10 中國時報 陳俊雄 、 葉德正 、 陳鴻偉 、 張孝義 ／綜合報導 ／綜合報導

又見以比特幣吸金！雅格瑞科技集團2017年起以可獲取最高120至180％年息為幌子，利用運動博彩對沖套利等話術吸金，甚至世足賽期間還推出2個月獲利40％之「世足配套」，不法吸金逾15億元，檢調27日收網，除在陳姓、洪姓主嫌住處查扣現金8794萬元及總值約1.3億元的比特幣129顆、以太幣345顆外，還查扣1部超跑瑪莎拉蒂。

上千人受害 搜出2億贓款

檢調發現，該集團吸收不少現職警務、公職與現退職台電人員，昨共傳喚17人，另搜索北投分局大屯派出所，並將親友疑為上線的鄭姓員警帶回釐清。北投分局表示，45歲鄭員平日工作正常，疑家人參與該集團，分局全力配合調查。不過，檢調懷疑鄭吸收多名警界人士加入，包庇該集團，將他列涉嫌人送辦。

檢調指出，陳姓、洪姓主嫌等人對外以「雅格瑞科技集團」誆稱，可套取運動博彩賠率落差營利，並提供「每球」（每單位）3萬3000元至165萬元不等的投資方案，並且利用多層次傳銷手法吸金。

年息破百 警疑包庇拉人

陳姓主嫌等人聲稱，年報酬率最高可達180％，2019年公司上市後將發送股票，且達成業績可獲贈「維塔幣」或各式名車，配合招待投資人赴泰國旅遊等話術舉行投資說明會，藉此招攬民眾投資，部分投資客甚至向銀行舉債以巨額資金投資。

搭世足熱 投資加碼利誘

針對世足賽，該集團還推出2個月可獲利40％之「世足配套」，及可提高投資金額達5倍之「槓桿貸款」等投資方案，藉以加快吸金速度，並透過地下通匯業者協助處理大額現金、兌換外幣或匯往國外帳戶。

近期，陳嫌等人資金周轉發生困難，公告停止出金後，各領導幹部改慫恿投資人使用維塔幣兌換套利空間更大之比特幣，藉以減緩要求出金之壓力，因此包含現職官警、公職與現退職台電人員在內共上千人次投資人加入。

新北地檢署昨指揮台北市調處等單位，兵分24路前往搜索，並約談陳姓主嫌、洪姓區域銷售總監、周姓業務區域經理、及林姓、邱姓涉案人與鄭姓員警和準備到日本的地下通匯業者的西藏裔負責人到案說明，漏夜偵辦。

(中國時報)