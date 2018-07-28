霹靂小組 直搗台南最大淫窟

台南市檢警26日罕見動用霹靂小組取締色情護膚店。（程炳璋翻攝）

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中國時報
／台南報導

台南地檢署前晚直搗台南市北區一家老牌知名的色情護膚店，該店5年內遭警方查緝6次，去年更大舉逮了40餘人，檢警當場逮獲正從事性交易的6對男女，還有多名休息中的女美容師，帶回包括陳姓負責人在內的28人，訊後依妨害風化罪嫌將負責人2萬元交保，檢方不排除有公務人員包庇，將深入偵辦。

這家老牌知名的色情護膚店分布在3棟住商大樓中，每棟之間的3、4、5樓皆打通貫穿，工作人員可透過暗門跨棟來去自如，警方近年多次上門查緝逮人，卻都無法撼動業者根基。

據指出，該店幕後老闆10餘年前在北區東豐路經營半套店起家，因為生意好，又在其他區廣開分店，同系統公司旗下美容師眾多，儘管遭遇警方多次取締，絲毫不受影響，堪稱台南最大淫窟。

警方發現，該護膚店多次被取締，業者皆以人頭當負責人規避刑責，透過不斷換人頭及店名重起爐灶持續經營，台南地檢署與警方合作利用台南市政府聯合稽查勤務的機會，一面臨檢其他八大行業，另方面調動霹靂小組破門直搗，當場逮獲正從事性交易的6對男女，還有多名休息中的女美容師。

警方共逮獲14名女美容師及10名男客，另有33歲陳姓負責人在內的4名工作人員，店家稱每次半套性交易向客人收取1800元，美容師分得1000元、店家分800元。

警方偵訊後，將28人全移送台南地檢署複訊，負責人被交保，其他嫖客和美容師則依社維法裁罰，至於有無貪汙包庇和通風報信等不法情事，檢方釐清中。

(中國時報)

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