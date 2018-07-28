機車行大火　一通電話救了祖孫

2018年07月28日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園龜山一間老機車行，26日深夜，疑因配電箱電線走火慘遭祝融，消防人員救出6人，經搶救後，劉家祖孫三代1死5傷，劉妻不幸死亡，警方發現，因為暑假，劉家長女的7歲兒子及次女的11歲、4歲兒女都回來度假，才會造成如此嚴重死傷，詳細火警原因，消防局正會同警方調查。

71歲劉姓老翁在龜山經營機車行，和67歲的莊姓妻子育有2子2女，1家人都很好客，莊妻則有一手好廚藝，不時有人上門串門子，女兒都已出嫁，周末假日會帶6個外孫返回娘家同樂。

「阿松緊走！你家1樓起火了！」前天深夜機車行發生大火，伴隨著爆炸聲嚇壞對面檳榔攤陳姓老闆娘，連忙打電話給正在洗澡的劉姓老翁「往上逃」，幫忙接電話的11歲黃姓外孫也跟著跑，祖孫2人順利從頂樓加蓋逃到隔壁，搭雲梯車脫困。

其他4人就沒這麼幸運，消防人員在2樓不同房間尋獲3人都沒有無生命跡象，經急救恢復呼吸心跳，仍未脫險境。莊姓老婦則是最後才在2樓廁所尋獲，身體並無燒燙傷，疑躲進廁所避難，遭濃煙嗆傷，送醫不治。

消防人員昨初步鑑識現場，發現1樓火勢最猛，又堆放大量機械、雜物，疑為總電源配電盤電線走火，引燃附近雜物。

據陳姓老闆娘透露，劉翁非常節儉，把親朋好友不要的東西都留下來，因此家中堆滿雜物，詳細起火原因消防局調查。

(中國時報)