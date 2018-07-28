為1瓶養樂多 警察內鬨興訟

友善列印
中國時報
／台北報導

文山一分局警備隊陳姓小隊長日前退休後，在臉書NPA署長室貼文指稱隊內陳姓同事，6月時偷喝他放在公用冰箱的養樂多，事後向督察單位反應，質疑上級包庇疏縱。警方昨表示，陳員上月已依竊盜罪遭函辦，一切依法處理，但偷喝一瓶養樂多竟鬧出如此大風波，讓其他員警心裡實在不是滋味。

警方說，案發後，陳姓小隊長調閱辦公室監視器，查出38歲陳姓員警在6月11日偷喝，並於6月25日提告，分局偵查隊當天以「竊盜」案件受理、函送，陳員事後還寫悔過書致歉，但小隊長提告後，認為分局還應再記陳申誡、小過。

陳姓小隊長更在臉書貼出悔過書，強調自己知會督察組，但至今沒對陳進行相關懲處，懷疑內部護短、幫陳脫罪，重炮轟擊：「這是警察之恥辱不是嗎？為何上級會認為這是微罪，甚至變成是他個人私事，真讓人不解…」

警方表示，依獎懲辦法，須待司法調查結果才有後續動作，但小隊長無法接受，堅持要「刑事」、「行政」兩邊都罰，雖多次溝通，陳堅持己見，退休還PO文公諸於世，令人不解。

警界議論紛紛，多數認為陳員遭竊盜罪函辦，已是非常嚴重處置，還堅持要再記他過，「不知兩人有什麼深仇大恨？」覺得有點過頭，並感慨平常要一起出勤面對歹徒，這樣情況恐怕危險囉。

(中國時報)

機車行大火　一通電話救了祖孫 15年祖孫相稱 殺嬤3嫌凌晨落網

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。