為1瓶養樂多 警察內鬨興訟

2018年07月28日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

文山一分局警備隊陳姓小隊長日前退休後，在臉書NPA署長室貼文指稱隊內陳姓同事，6月時偷喝他放在公用冰箱的養樂多，事後向督察單位反應，質疑上級包庇疏縱。警方昨表示，陳員上月已依竊盜罪遭函辦，一切依法處理，但偷喝一瓶養樂多竟鬧出如此大風波，讓其他員警心裡實在不是滋味。

警方說，案發後，陳姓小隊長調閱辦公室監視器，查出38歲陳姓員警在6月11日偷喝，並於6月25日提告，分局偵查隊當天以「竊盜」案件受理、函送，陳員事後還寫悔過書致歉，但小隊長提告後，認為分局還應再記陳申誡、小過。

陳姓小隊長更在臉書貼出悔過書，強調自己知會督察組，但至今沒對陳進行相關懲處，懷疑內部護短、幫陳脫罪，重炮轟擊：「這是警察之恥辱不是嗎？為何上級會認為這是微罪，甚至變成是他個人私事，真讓人不解…」

警方表示，依獎懲辦法，須待司法調查結果才有後續動作，但小隊長無法接受，堅持要「刑事」、「行政」兩邊都罰，雖多次溝通，陳堅持己見，退休還PO文公諸於世，令人不解。

警界議論紛紛，多數認為陳員遭竊盜罪函辦，已是非常嚴重處置，還堅持要再記他過，「不知兩人有什麼深仇大恨？」覺得有點過頭，並感慨平常要一起出勤面對歹徒，這樣情況恐怕危險囉。

(中國時報)