蠑螈呆萌 男大生養來當學伴

蠑螈呆萌的模樣，讓宜蘭大學學生林資桓愛不釋手。（林資桓提供）

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中國時報
／宜蘭報導

有尾目動物「蠑螈」在《哈利波特》小說掀起一陣風潮後，對蠑螈這個名詞雖然熟悉，但實際看過蠑螈面貌甚至接觸的人並不普遍，在宜蘭大學學生林資桓的眼中，蠑螈是種眼力差、呆呆笨笨的可愛小動物，高中開始養蠑螈當寵物，每天逗弄、觀察蠑螈進食模樣，成了他求學抒壓的最大樂趣。

巴西火龍逃缸專家

林資桓第一次接觸蠑螈是在小學六年級畢業升上國中的暑假，當時跟家人到山上露營，幸運地遇到了山椒魚，他說，山椒魚是一種較原始的有尾目，也進一步對蠑螈產生濃厚興趣；高一時在爬蟲店看見東方蠑螈這種較常見的蠑螈，當場被紅底黑斑的腹部吸引，便買了一對回家飼養觀察，期間還接觸了墨西哥鈍口螈，上了大學參加爬蟲社團，認識更多同道中人，開始飼養虎紋鈍口螈，仔細觀察並記錄牠們的生長。

林資桓笑說，巴西火龍可說是著名的「逃缸專家」，因此心血來潮時便會刻意製造脫逃機會，再從旁觀察逃脫過程，牠們雖然看似笨拙，但卻懂得利用飼養缸的直角處，結合摩擦力和反作用力向上爬，要是沒關好蓋子，恐怕就很難再見到牠們。

獵物靜止就找不到

至於虎紋鈍口螈，林資桓說，雖然有雙大大的眼睛，但卻是大眼盲，即使獵物在眼前，只要獵物靜止不動，牠就不會攻擊，不過，一旦有東西在牠眼前飄動，二話不說向前咬殺，記得有一次換水時將虎紋鈍口螈放在一旁，沒想到牠看見被電風扇吹動的衛生紙，竟興奮不停發動攻擊，還好即時將牠咬在唇上的衛生紙屑取出，否則真擔心吃下衛生紙後會消化不良。

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(中國時報)

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