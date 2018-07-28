浪貓黑仔作陪 新莊警不孤單

2018年07月28日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市新莊警分局新莊派出所的可愛所貓「黑仔」，黝黑身影配上水靈大眼，萌翻一大票警民，親人不怕生的牠把派出所當成自己家，在所內悠哉散步、睡覺，還會蹲坐在值勤台前陪著員警值勤、迎接上門的民眾，儼然成為警民的開心果。

年約1歲多的黑仔原本在新莊廟街上流浪，去年9月在新莊派出所後院與所長白景翔第一次邂逅，白景翔發現小黑貓雖然看似年紀、體型都還小，卻不太怕人，告知同仁後同仁紛紛加入主動親近餵食，還叫他「黑仔」，沒想到就這樣讓黑仔愛上派出所的警察們。

黑貓成顧忌 相安無事就好

白景翔說，一開始沒有人刻意要把黑仔帶回派出所，結果黑仔自己跟著同仁進所內，完全不怕生，在所內自在睡覺、閒晃，大家看牠乖巧討喜，就一起弄了張簡單的睡床給牠休息，輪流餵牠吃東西，黑仔則偶爾幫所內抓老鼠、蟑螂，不時也在值勤台前逗留，好像在陪同仁值勤一樣，漸漸的大家都習慣上班有黑仔的存在。

白景翔笑說，黑仔在所內跑透透，幾乎哪裡都睡遍了，但幾乎沒有給同仁製造任何麻煩，「除了有一次牠偷偷跑到某個同仁的床上尿尿」，其他時候黑仔可說是隻低調不吵人的暖貓。

個性乖巧又討喜 人見人愛

白景翔也坦言，傳統觀念上還是有資深同仁對黑貓有些顧忌，不過目前為止大家都相安無事，沒有太多迷信聯想，且黑仔現在也不成天待在派出所裡，不時會搞失蹤回到廟街上閒晃一陣，再回到所裡陪伴大家，「不能說是在養牠啦，但是歡迎牠回家！」

(中國時報)