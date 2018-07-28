3狗聚首 飼主揭牠們的祕密

皮皮、mickey、阿胖經常在樓頂召開「祕密會議」，相當逗趣。（甘嘉雯攝）

友善列印
中國時報
、何冠嫻／綜合報導

狗狗間會不會有祕密？飼主SALLYTAN說，她一次無意間看見所飼養的米克斯皮皮、博美mickey、狐狸狗阿胖，3狗聚集在樓頂，似乎在密謀什麼事，結果發現，牠們找到1隻受傷的麻雀，原來是在討論要怎麼救鳥。

主人誇讚 聰明有靈性

「狗狗就是這麼有靈性與聰明，真是乖」，SALLYTAN說，3狗都是被棄養的狗狗，機緣下收養，牠們也特別乖，每天都跟前跟後，某天，牠們突然都不在家裡，發現3狗竟跑到樓上，照看1隻翅膀受傷麻雀。3狗似乎在討論：「怎麼跟媽媽說？」

新竹女警員李蕙君極為愛狗，陸續認養了10隻遭遺棄或走失的流浪犬，雖然「一家10口」讓她和雙親負擔不輕，但仍甘之如飴，希望民眾「愛牠就不要丟棄牠」，不讓毛小孩流落街頭。

獸醫學生 摸透刺蝟脾氣

而就讀屏東科技大學獸醫學系的學生陳亭如，因緣際會下獲得飼養刺蝟的機會，雖該刺蝟患有白化症，全身白如雪，比起一般刺蝟，照料起來有許多要注意的地方，但她毫不猶豫答應，並悉心照顧「抖滴」，和刺蝟培養出深厚情感。

陳亭如表示，因抖滴為白子的關係，無法接受高強度的光線，刺蝟也屬夜行性動物，就盡量不會在抖滴非清醒的時刻到處玩耍。而刺蝟在接受刺激時，容易豎起背上的刺防禦，陳亭如傳授，她在抓抖滴時，都會順著牠頭頂的毛和刺往後背撫摸，降低其緊張與炸刺的機率。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)

浪貓黑仔作陪 新莊警不孤單 癩痢狗遇見愛 變身廣告明星

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。