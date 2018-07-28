3狗聚首 飼主揭牠們的祕密

2018年07月28日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、 徐養齡 、何冠嫻／綜合報導 、何冠嫻／綜合報導

狗狗間會不會有祕密？飼主SALLYTAN說，她一次無意間看見所飼養的米克斯皮皮、博美mickey、狐狸狗阿胖，3狗聚集在樓頂，似乎在密謀什麼事，結果發現，牠們找到1隻受傷的麻雀，原來是在討論要怎麼救鳥。

主人誇讚 聰明有靈性

「狗狗就是這麼有靈性與聰明，真是乖」，SALLYTAN說，3狗都是被棄養的狗狗，機緣下收養，牠們也特別乖，每天都跟前跟後，某天，牠們突然都不在家裡，發現3狗竟跑到樓上，照看1隻翅膀受傷麻雀。3狗似乎在討論：「怎麼跟媽媽說？」

新竹女警員李蕙君極為愛狗，陸續認養了10隻遭遺棄或走失的流浪犬，雖然「一家10口」讓她和雙親負擔不輕，但仍甘之如飴，希望民眾「愛牠就不要丟棄牠」，不讓毛小孩流落街頭。

獸醫學生 摸透刺蝟脾氣

而就讀屏東科技大學獸醫學系的學生陳亭如，因緣際會下獲得飼養刺蝟的機會，雖該刺蝟患有白化症，全身白如雪，比起一般刺蝟，照料起來有許多要注意的地方，但她毫不猶豫答應，並悉心照顧「抖滴」，和刺蝟培養出深厚情感。

陳亭如表示，因抖滴為白子的關係，無法接受高強度的光線，刺蝟也屬夜行性動物，就盡量不會在抖滴非清醒的時刻到處玩耍。而刺蝟在接受刺激時，容易豎起背上的刺防禦，陳亭如傳授，她在抓抖滴時，都會順著牠頭頂的毛和刺往後背撫摸，降低其緊張與炸刺的機率。

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(中國時報)