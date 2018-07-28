癩痢狗遇見愛 變身廣告明星

飼主何坤晉說，「里歐」個性溫和穩定憨厚、不怕生。（陳淑芬攝）

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中國時報
／台中報導

流浪癩痢狗因愛翻轉命運，成為亮麗的廣告明星狗！大型貴賓狗「里歐」5年前罹患全身皮膚病，在新竹流浪，慘到連毛色、品種都難以辨認，寵物美容師何其紘不顧家人反對領養，經醫治1年才治好，在全家人愛心照顧下，個性溫馴、長相憨厚的「里歐」儼如大型泰迪熊娃娃，還雀屏中選拍起珠寶平面廣告。

全身皮膚病 醫治1年才好

「如果我不認養，牠被送到收容所一定沒人要。」何其紘說，1對小情侶在新竹海邊撿到1隻又病又醜的大型流浪犬，在網路求助領養。他領養回家立即送醫，取名「里歐」，醫治約1年，原本瘦僅13公斤的「里歐」不但長出健康奶油色毛，養了5年，體重已達23公斤多，搖身一變成為人見人愛的漂亮狗。

「里歐」個性溫和穩定、不怕生，何其紘的弟弟何坤晉說，哥哥當年認養「里歐」幾乎引起家庭革命，現在「里歐」已成家庭成員，家人帶出門散步，牠都乖乖地跟隨身旁，高壯體型搭配毛茸茸泰迪熊造型，及無辜憨厚的眼神，常有路人驚豔大呼「好可愛」、「會動的泰迪熊娃娃」。

毛茸茸如泰迪熊 乖巧憨厚

透過寵物經紀人引薦，「里歐」參加珠寶平面廣告徵選狗明星，曾歷經滄桑的「里歐」竟雀屏中選，今年5月間與知名藝人完成拍攝平面廣告，雖現場拍攝閃光燈猛閃，牠卻能溫和、安詳地配合拍攝指令，深獲喜愛。

何家前後認養3隻流浪狗，何其紘說，他並非事先「慧眼識英雄」，才認養「里歐」，而是相信只要有愛，毛小孩一定可以健康漂亮。他呼籲飼主要持續讓愛發光，對寵物「終養不棄養」。

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(中國時報)

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