摩爾花園餐廳 流浪狗如老闆

如果晚上造訪斗六市摩爾花園，可能有緣遇到2隻老闆，阿勇（黑色）和牛奶（乳牛色）。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導
雲林縣民吳庭林愛爬蟲類成癡，很喜歡與巨蟒擁抱時那種沈甸甸的滑溜感。（許素惠攝）

高級餐廳很少開放寵物入內，斗六市摩爾花園餐廳經營理念是「文明進程」，平等看待客人和寵物，管理好就能帶去。留德的哲學博士老闆李松根與妻女養了6隻流浪狗，在店內出生的阿勇、牛奶兄妹已11歲，比多數員工還要資深，更被視為老闆。

客人可帶寵物狗進食

一家三口都留德的李松根、儲曉薇、李佩佩，把摩爾花園當作飲食文化的實驗場，李松根認為「所有的限制都在選擇，幫客人選擇客人，幫服務的員工找好的客人，讓年輕人能夠愛自己的同胞，選擇對等的客人。」所以，狗只要管理好，也可以進入餐廳。

摩爾花園是友善寵物餐廳，但是也有客人不喜歡狗，曾有人上網批評老闆養狗，李松根在摩爾臉書的最新公告寫著「商家的所有規定，都是在創造主客的對等……要的是一種文明的相互依賴關係，對等尊敬的，互相喜歡彼此。」

摩爾花園目前也養6隻流浪狗，開店迄今已養了4代，迄今還健在的是在店內出生的阿勇、牛奶兄妹。阿勇個性像總管，會在餐廳內外巡防，牛奶像脾氣好的老奶奶，任何一隻狗都喜歡她。

李佩佩說，阿勇和牛奶的母親是一隻虎斑，開店不久就來，沒多久就生下5隻且花色都不太一樣，其中，全黑的阿勇與乳牛色的牛奶沒被認養走，已在餐廳度過11個寒暑。

曾有客人問李佩佩為何餐廳內會看到狗？她笑答「因為牠們是老闆」、「看得到的地基主」。其實，阿勇、牛奶熟悉餐廳作息，白天在店外巡邏、玩耍、睡覺，晚上客人散去，牠們才來。

「黑寶」自己跑來店

「土豆」、「Oreo」是最近認養的狗，「歐一根」不久前被一家集會所驅逐，跟隨店內員工而來，「黑寶」則是自己跑來，4隻仍住在後院適應環境。

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(中國時報)

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