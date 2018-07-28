驢爸驢媽小驢寶 脾氣大不同

驢媽對驢寶照顧有加。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

「我有1隻小毛驢，我從來也不騎」，這首童謠相信每個人都能琅琅上口，台東初鹿牧場有3頭毛驢，驢爸爸愛耍「驢脾氣」，使起性子時很拗， 驢媽媽有女王的氣勢，獨裁專制，出生快滿周年的小驢寶最愛撒嬌，沒事就來個「懶驢打滾」，1家3口各有不同個性，是牧場最萌的動物明星。

驢媽像女王 驢寶愛撒嬌

初鹿牧場可愛動物區4年前引進1公1母2頭驢子，公驢取名「弟弟」，母驢名喚「妹妹」， 由於牠們叫聲宏亮，毛茸茸的耳朵加上毛色酷似動畫史瑞克裡喜歡碎碎唸的驢子，馬上獲得遊客的寵愛，成為動物明星。

後來弟弟、妹妹被「送作堆」，但是妹妹一度曾經流產，弟弟也曾發情突破圍檻性侵1匹母馬得逞，所幸在牧場人員細心照顧下，妹妹去年8月順利生下1隻小驢，經遊客票選後取名「驢寶」。

經常照顧驢子1家3口的張妤嘉說，在牧場出生的小驢寶很粘人，也很愛在媽媽身邊撒嬌，過去都是「弟弟」欺負「妹妹」，「為母則強」的妹妹為了保護兒子驢寶，在遊客餵食牧草時，就會對老公來一記飛踢，遭家暴的弟弟身形明顯瘦弱許多。

驢爸耍脾氣 一度被隔離

她說，驢子是群居動物，本來脾氣很拗的弟弟，因為老婆、兒子都不理牠，心情盪到谷底，甚至有憂鬱症傾向，牧場只好暫時將牠隔離，24小時監控、陪伴，並在獸醫協助下，身心才逐漸好轉，現在已經全家團聚，不過，弟弟仍處弱勢，在老婆與孩子面前顯得「黔驢技窮」。

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(中國時報)

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