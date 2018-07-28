傷鷹走出陰影 巡田一把罩

盧紀燁耐心陪伴「兔王」度過受傷。（張祈翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

8年前因父親車禍受傷，辭去資訊工程師工作的盧紀燁，從台北回到花蓮當農夫，熱愛動物的他照顧朋友飼養受傷的進口栗翅鷹「兔王」，讓原本見到人會緊張的老鷹，經數天相處建立信任感，在試飛過程中意外發現成為驅趕田裡偷食客的小幫手。

盧紀燁表示，透過台灣獵鷹文化暨猛禽保育協會轉讓，讓他飼養「兔王」，康復後就放在大伯的田裡巡田，結果意外發揮天性驅逐榖鳥，他說，「兔王」受傷後待在籠子裡一段時間，有人靠近就會慌張逃竄，於是把「兔王」放在門前讓牠熟悉人類，透過餵食及耐心陪伴，逐漸建立信任關係。

盧紀燁說，巡田讓「兔王」發揮天性，以這品種最高可以飛到20層樓高，經主人訓練，已能飛到近10層樓高，現在放「兔王」去驅鳥，1小時後就會飛回自己手上，這也讓他思考友善驅鳥的議題，但他坦言，栗翅鷹屬進口非保育類猛禽，目前進口價格約7萬元，要普及恐怕還是有難度。

養鷹並不是盧紀燁第一次嘗試生物防治，他接管父親的文旦園後，某次風災造成滿園落果，因腐爛滋生果蠅，讓他非常懊惱，後來想出在文旦園養雞，雞隻不僅能除雜草，糞便當肥料，還能即時吃掉落果避免蟲害，甚至還多了雞蛋的另一筆收益。

盧紀燁說，養鷹、養雞都屬於自己的實驗，透過實作發現生物防治的可能性，未來可作為無毒管理、推廣有機農業的發展方向，他強調，這並非一己之力可完成，期盼更多志同道合的農友一起加入。

(中國時報)

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