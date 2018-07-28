議員踢爆 對手違法當董事

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中國時報
／桃園報導

議員劉勝全27日質疑同選區的議員許清順，承包政府工程、還跟政府打官司，涉嫌違反利益迴避和圖利，怒嗆：「鄭文燦領導下的執政黨容許這種事情發生嗎？」許也用質詢時間反擊澄清一切公開透明，觀旅局表示，事前並不知情，全案調查釐清中。

劉勝全27日在觀旅局工作報告指出，蘆竹恒鼎食品公司2015年以2586萬得標觀旅局「桃園市慈湖園區空間利用委外經營」，較底價1553萬高出逾千萬，說好1年要付862萬權利金給市府，隔年卻降為394、第三年只剩341萬，減租後甚至拒不繳錢，逼得觀旅局對恒鼎提告。

劉勝全說，增資又減租，後面定有龐大力量支持、觀旅局才會向業者低頭，點名民進黨議員許清順，在恒鼎擔任董事，卻承包政府工程，涉嫌違反公務人員利益迴避法，「我是白色力量，我敢言直言！鄭文燦領導下的執政黨容許這種事情發生嗎？」

許清順透過質詢反擊，直言廠商為地方建設就算沒賺錢也會加減幫忙，且依照合約精神本來就可因應情勢變更、政策影響等人力不可抗拒因素議價，修正隔年條約，他強調2013年因生意與他本業糕餅行有相符，在戴老闆邀約下出資，不久就因理念不合辭職，不曾因為公司的事關切或找過公務人員，將請人詳查證明清白。

政風處表示，依據公司法規定，董事都是公司代表人，因議員對市府有監督關係，由議員擔任董事的公司不得投標，將通盤檢視合約，調查了解有無違法。

(中國時報)

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