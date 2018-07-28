跛腳貓好福態 店內活招牌

身材福態的小花曾是跛腳的流浪貓，在「製皂工人」店主照料下，成了受歡迎的招財貓。（廖肇祥攝）

友善列印
中國時報
／南投報導

在南投縣埔里鎮經營「製皂工人」工作室的許涵真，本身是位愛貓人，曾認養多隻流浪貓，其中1隻曾出過車禍的「小花」，走路一跛一跛的，但因長相福態可愛，成了店貓，每次店內舉辦DIY體驗活動，小花像是明星般穿梭在客人間磨蹭，增添了活動溫馨、歡笑氣氛。

許涵真的工作室位於埔里鎮某公寓大樓，工作室的後方就是社區花園，經常有流浪貓出入，有社區居民經常來此餵養，吸引更多流浪貓，小花原本是其中1隻流浪貓，身手矯健，且又極度親人，是貓群中相當受到關注。

有一天餵食的時間到了，卻看到小花縮在花園一角不出來，許涵真召喚小花出來，發現牠只能跛行，送醫檢查，後肢腿骨斷裂，一輩子再也無法跳高了，許涵真收養了牠，成了工作室的家貓。因不良於行，運動量不足，周邊鄰居又可憐他，經常拿「好料」請牠吃，使得小花愈來愈福態，成了現在圓滾滾的樣子。

許涵真表示，店內除了小花，還有小福、小橘，牠們平常就在店內及社區自由來去，可說是店內招牌貓，也是社區的愛貓，每次有顧客來做手工皂DIY，貓咪們就在客人身邊來來去去磨蹭，有貓的陪伴，讓上課過程洋溢著溫暖氣氛，有時候貓咪突如其來的逗趣表情或動作，更增添課程的歡笑，深覺「養貓真好」。

(中國時報)

議員踢爆 對手違法當董事 吳庭林擁抱大蟒蛇 就愛那滑溜感

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。