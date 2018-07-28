跛腳貓好福態 店內活招牌

2018年07月28日 04:11 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

在南投縣埔里鎮經營「製皂工人」工作室的許涵真，本身是位愛貓人，曾認養多隻流浪貓，其中1隻曾出過車禍的「小花」，走路一跛一跛的，但因長相福態可愛，成了店貓，每次店內舉辦DIY體驗活動，小花像是明星般穿梭在客人間磨蹭，增添了活動溫馨、歡笑氣氛。

許涵真的工作室位於埔里鎮某公寓大樓，工作室的後方就是社區花園，經常有流浪貓出入，有社區居民經常來此餵養，吸引更多流浪貓，小花原本是其中1隻流浪貓，身手矯健，且又極度親人，是貓群中相當受到關注。

有一天餵食的時間到了，卻看到小花縮在花園一角不出來，許涵真召喚小花出來，發現牠只能跛行，送醫檢查，後肢腿骨斷裂，一輩子再也無法跳高了，許涵真收養了牠，成了工作室的家貓。因不良於行，運動量不足，周邊鄰居又可憐他，經常拿「好料」請牠吃，使得小花愈來愈福態，成了現在圓滾滾的樣子。

許涵真表示，店內除了小花，還有小福、小橘，牠們平常就在店內及社區自由來去，可說是店內招牌貓，也是社區的愛貓，每次有顧客來做手工皂DIY，貓咪們就在客人身邊來來去去磨蹭，有貓的陪伴，讓上課過程洋溢著溫暖氣氛，有時候貓咪突如其來的逗趣表情或動作，更增添課程的歡笑，深覺「養貓真好」。

(中國時報)