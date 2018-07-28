貓主子好調皮 嚇壞當奴才的主人

楊子萱養波斯貓「史丟比」10個年頭，時常大玩「躲貓貓」遊戲。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市民楊子萱飼養1隻10歲波斯貓「史丟比」，總愛調皮搗蛋的牠，多次上演真實版「躲貓貓」遊戲，曾經躲到衣櫥、厚棉被裡頭，「貓主子」嚇壞當「奴才」的主人，眾人整個屋子快掀翻，才結束躲貓貓遊戲，令她時常哭笑不得。

楊子萱說，其實自己本來想要養狗，但陰錯陽差下，大學同學的貓剛好生產，送養貓寶寶，她便接手養貓。她回憶，「史丟比」小時候很調皮、任性又很跩，對人愛理不理的，甚至玩起「你躲我找」戲碼。

她記得，有次以為「史丟比」跳出窗外離家出走，家人發動即刻救援，想要找回牠，最後竟然在衣櫥發現「史丟比」行蹤，原來牠自己打開衣櫥抽屜大玩「躲貓貓」，但幸好有留一絲空間，否則沒有空氣，恐怕不妙。

「史丟比」其實也是大食怪，楊子萱透露，牠剛出生時還會跟貓爸、貓媽搶食，甚至到別人家作客，竟然不顧禮節，大喇喇吃光別人的貓食。她就順勢幫牠報名寵物店的大胃王比賽，孰料怕生的「史丟比」竟然怯場，毫無食慾，最後志在參加，敗興而歸。

她笑說，「史丟比」現在是老當益壯，個性也收斂、成熟許多，從調皮任性的男孩，轉變為窩心的男人，牠不愛自己的窩，反而喜歡跟她擠在同一張床，甚至早上會「喵喵喵」叫她起床，養貓人生也豐富了她的生活。

(中國時報)

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