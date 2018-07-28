北市文基會逾4千萬金流不明

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中國時報
／台北報導

台北市長文化基金會27日遭市議員許淑華質疑金流不透明，除了不少百萬以上標案未依採購辦法公開招標，10萬至30萬的支出竟也由副執行長張益贍決行即可，且自2015年以來捐款收入高達4000多萬，卻未公布流向明細，許淑華痛批基金會亂搞，要求政風處介入調查。

文化基金會先前因張益贍空降擔任月薪14萬副執行長職務，喧騰一時，許淑華昨在教育部門質詢時質疑，依基金會採購要點，採購金額100萬以上才須公開招標，條件已經夠寬鬆，卻有不少案件不夠透明，她以「2018花車製作委任案第二期款彧然設計工作室」為例，金額148萬餘元，卻無公開招標，要求政風處立即調查。

許淑華指出，2016年、2017年文基會總支出分別為4億7000萬、5億4000萬，但2年來非公開招標金額高達4億餘元，且有逾10件超過百萬的案子，透過分次招標方式規避公開招標規定，她強調這些都只是張益贍督導項目，實際案件可能更多，懷疑基金會把經費當成「公關費」，拿來做人情，甚至有圖利廠商嫌疑。

此外，許淑華說，文基會自2015年至今，捐款收入高達4100多萬，卻沒有比照客委會客家基金會等機構，公開支出項目明細 ，她質疑錢到底花去哪了？主管機關北市文化局必須公開講清楚。

許淑華要求政風處調查，文基會在1個月內修正採購辦法，並依照政府採購法定期公告捐款項目。對此，文化局長鍾永豐回應，將盡速修訂採購要點。

(中國時報)

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