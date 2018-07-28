攜毛寶貝去七逃 主人一起健康動

新北市府動保處推出「毛寶貝去七逃」活動，飼主只要帶寵物外出旅遊，拍照上傳官網即可抽大獎。 （吳岳修翻攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

要活就要動，多運動才能維持健康，這個道理適合在人跟寵物身上，新北市府動物保護防疫處鼓勵飼主帶寵物外出散步踏青，即日起舉辦「2018毛寶貝動健康之毛寶貝去七逃」活動，飼主帶寵物到全國各地吃喝玩樂跑跳碰，拍照後上傳新北市動保處臉書粉絲團，就可抽蘋果平板電腦等大獎。

動保處長陳淵泉說，愛跑愛玩是狗狗天性，養狗除了提供吃住的基本原則外，也別忘了多帶狗狗到處走走，「養狗的人比較長壽」有其道理，養狗的飼主比一般民眾花較多時間溜狗，當飼主帶著狗狗外出散步時，人狗都達到運動、活動的目的，對身體當然有益。

陳淵泉稱，動保處特地準備了蘋果平板電腦、三星運動智慧手環、寵物自動餵食器等上百項獎品，只要民眾帶寵物外出踏青、旅行、散步，拍下有趣或值得紀念的照片、影片，打卡截圖後上傳動保處臉書粉絲團，「毛寶貝去七逃」的照片將於8月11日至9月30日在新北市動保處官網展出，8月13日還會統一抽出大獎。

陳淵泉說，新北市擁有烏來翡翠水庫、淡水漁人碼頭、碧潭等好山好水好景點，還有許多友善寵物的親子公園，歡迎飼主多帶寵物到風光明媚的地方郊遊旅行。

陳淵泉也提醒，出遊地點不限新北市內，全國所有民眾只要帶寵物到各地旅遊，均可拍照上傳新北市動保處臉書粉絲團，均可獲得抽獎權利，詳請見活動報名網址。

(中國時報)

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