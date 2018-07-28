首艘國造風場運維船 台中港啟用

台灣首艘國造運維船27日在5A碼頭啟用，台中港將成為重要的風機組裝基地。（陳淑娥攝）

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中國時報
／綜合報導

首艘國造風場運維船27日在台中港啟用，象徵離岸風電發展邁向新里程碑，台灣港務公司與彰化縣政府也簽訂彰化風電港開發合作協議，將打造上千架風電機布滿中部重要風場海域，未來台中港更是台灣風電的重要發展基地。

彰化風電港開發合作簽署暨CTV(crew transfer vessel)啟用典禮在台中港5A碼頭舉行，交通部長吳宏謀、彰化縣長魏明谷等共同見證第1艘國造風場運維船啟用，眾人一起登上運維船參觀，魏明谷大讚說，比他在歐洲搭的那艘CTV還要先進、新穎。

吳宏謀指出，台灣不能沒有綠能，離岸風電至2015年要達5.5GW設置容量，很多國外企業重視環保，來台投資指定綠能，可改善許多環境問題，希望2025年能順利讓再生能源達到20％。

魏明谷表示，台中港是所有風電的重件基地，將來彰化風電港蓋好營運後，能創造2萬個工作機會，離岸風電產業鏈營造至少7000億元商機，2025年將完成非核家園願景，2030年打造台灣海峽為東方的沙烏地阿拉伯。

台灣港務公司總經理郭添貴說，公司有7大國際商港，離岸風電主要都在港口，作為重件碼頭及運維的基地門戶，除台中港外，台北港、安平港未來都會加入整體營運。

台灣港勤公司副總經理陳苗鏜指出，去年委託國內龍德造船建造2艘CTV，船舶航速24節、船長26公尺、寬9.8公尺，可搭乘12名技術人員及運修材料，每艘造價1億2500萬元，未來將在台中港、彰化兩地風場進行風機運修工作。

(中國時報)

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