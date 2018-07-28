鼓舞藝術新秀 許文龍現身

2018年07月28日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

奇美藝術獎邁入30年，30年前發心為提攜藝術人才而設立該獎項的奇美創辦人許文龍，難得公開露面，高齡90歲的他雖坐輪椅現身，但致詞情感充沛有力，他說，台灣有句話形容有錢人，就是「土富」，沒文化沒藝術就是土，但奇美辦醫院、培養人才，沒人會說奇美「土」。

許文龍近年甚少公開露臉，但只要奇美藝術獎幾乎都親自頒獎，以行動鼓舞年輕藝術家。他說，從小貧窮、沒錢沒房子，父親租一個很小的房子擠10個孩子，學費有時還跟人借，深諳艱苦囝仔辛苦，因此立志推動醫療、藝術、教育，回饋社會。

他說，台灣有一句話說「沒文化、沒藝術是『土』，有錢沒文化、沒藝術也是『土』，奇美建醫院、博物館，培養藝術人才，「所以人家不會說奇美『土』」。他也感性說，「我90多歲還能站在這裡致詞，要感謝天公伯保庇，我要跟天公伯道謝。」台下立刻響起一陣掌聲。

30年前，許文龍有感於不少優秀學子囿於經濟壓力，無法在藝術之路盡情揮灑，於是成立奇美基金會，讓人才有機會發光發熱。2015年柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎（首獎從缺）的曾宇謙，年僅11歲就曾拿下第18屆奇美藝術獎，如今已是炙手可熱演奏家。

奇美藝術獎也是國內民間單位藝文贊助歷史最悠久，30年來獎助317人次，發出獎金逾1.1億元，獲獎者每月可獲3萬元資助，為期1年。

奇美博物館館長廖錦祥表示，經過多年累積，奇美藝術獎已醞釀出一股藝術能量在台灣發酵，未來會繼續往下一個30年邁進，他也期勉奇美藝術獎一棒接一棒，將來有能力回饋社會，也能幫助台灣下一代文化發展。

今年獲獎者有8人，分別是具像美術創作類西畫組的林庭如與吳易澤、雕塑組戴士偉與沈宛霆，音樂類弦樂組黃薏蓉、鄭逸豪、陳品均、管樂組王芙紀。沈宛霆致詞淚謝奇美對自己的肯定；黃薏蓉提到，國外求學時，向奇美借名琴表演、學習，外國人得知奇美大方借名琴，羨慕且稱許不已。

(中國時報)