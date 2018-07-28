素人手作花燈 明年大鵬灣展出

2019台灣燈會將在屏東舉辦，縣府辦理6場次花燈製作教學研習課程，邀請教師學生、社區團體參與。里港塔樓國小製作吹薩克斯風的「塔樓愛樂熊」受到矚目。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

2019台灣燈會將在屏東舉辦，縣府與交通部觀光局舉辦6場次花燈製作教學研習課程，邀請中華花燈藝術學會的燈藝師，教導學校師生、社區民眾製作花燈。不少人都是第一次製作大型花燈，經過5天努力，花燈結構已成形，再黏貼表布後就大功告成。

6場次的研習課程分別在全縣6所國中小舉辦，首場在里港國小及南州國中，邀請各學校師生、社區團體民眾及志工「相揪做花燈」。由於是暑假，不少人攜家帶眷，扶老攜幼一起參加，集體創作的花燈作品更有意義。

大多數人都是第一次做花燈，燈藝師從頭開始教起，包括製作材料、工具介紹，花燈設計、結構製作、電力布置、表布黏貼等。6場報名人數近千人，預計產出超過400盞花燈，屆時將在大鵬灣國家風景區主燈區展出。

里港塔樓國小以學校推行的薩克斯風製作「塔樓愛樂熊」花燈，造型可愛很受矚目。負責骨架的主任謝東憲及陳桂美說，每天從早上8點到下午5點，除了吃午餐都在趕工，從來沒有這麼專注、心無旁鶩去完成一件事。校長黃志賢則負責電燈配置，也要以感應裝置，把學生演奏的薩克斯風音樂融合成兼具聲光的花燈。

縣長潘孟安表示，明年台灣燈會將以歡樂節慶熱鬧方式呈現，結合屏東技藝文化、環境生態、屏東特色、農業生產、科技綠能、學校發展等來創作，全縣33鄉鎮市也將推出在地特色花燈，展現屏東的生命力及活力。

(中國時報)

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