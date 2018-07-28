貢寮音樂祭 18樂比基尼辣妹湧現

2018年07月28日 04:10 中國時報 李怡萱／新北報導

貢寮海洋音樂祭27日登場，儘管當地氣溫超過32度，但有許多比基尼辣妹、海灘褲帥哥不畏豔陽從中午陸續湧入福隆海灘，清涼養眼畫面相當消暑。首日演出從下午4時開始，卡司包括甫獲金曲獎最佳新人獎和最佳台語專輯獎雙科得主的茄子蛋、入圍最佳國語男歌手獎的小宇，及台灣饒舌天王顏社、人人有功練，最後由蛋堡壓軸演出。

穿著清涼的青年男女齊聚舞台前觀賞演出，隨著音樂舞動搖擺，首日主題「原創新浪潮」融合原創、搖滾、嘻哈、電音、台灣味等特色，讓樂迷能一次聽到多種不同曲風。

連續4年都來參加盛宴的林姓消防員說，今年老早就買好泳褲，要在海灘上秀出最完美身材；大學剛畢業的陳姓社會新鮮人也大方秀出傲人上圍，她說，首次來海祭，本來不太敢比基尼秀身材，但看到沙灘上辣妹這麼多，就不再害羞了。

貢寮海洋音樂祭自2000年開辦至今，幾乎年年都吸引50萬名樂迷湧入福隆沙灘共襄盛舉。新北市觀旅局專門委員陳靜芳指出，今年的主題「18樂」，對海祭就等同「18歲成年禮」，因此節目也特別策畫18種不同音樂風格。

今年最大亮點之一，剛拿下金曲獎「最佳新人獎」與「最佳台語專輯獎」的茄子蛋，主唱阿斌靠著渾厚滄桑的特殊嗓音及樂團擅長的台語結合藍調曲風，引爆現場樂迷轟動，最後壓軸登場的饒舌歌手蛋堡，帶來《收斂水》、《過程》等經典歌曲，讓歌迷high到最高點，為首日活動畫下完美句點。

(中國時報)