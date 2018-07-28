關渡宮藝術夏令營 親炙大師風采

2018年07月28日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

中國時報、關渡宮、百齡高中今年暑假合辦3梯次「關渡宮藝術教育工程」大師系列夏令營，讓美術班或清寒學生在4天營隊中，分別學習油畫、水彩技法，同時還安排大學教授與藝術大師親自授課。第2梯次營隊27日結業，水墨畫家楊小寧也到場與學生共同創作，讓學生獲益良多。

「關渡宮藝術教育工程」大師系列夏令營由關渡宮出資，3單位合辦，今年已是第3年舉辦，寒暑假皆有營隊。暑假營隊共有3梯，分別教授油畫和水彩。

關渡宮常務董事黃正雄說，學生畫風很有深度，畫出來的作品超乎年齡，例如廟裡香煙裊裊上升、正殿的花燈等，都有很好的呈現，不止學生有收穫，主辦單位也看見了不同的關渡宮風貌。

新北市自強國中美術班學生劉貞妤說，因為對水彩有興趣報名參加，有別於一般課堂上比較著重「適用考試」技巧，營隊中老師鼓勵大家自由繪畫關渡宮的景物，畫起來較無壓力，也能發揮自己的想法，另外與楊小寧老師共同創作時，也很欣賞她豪放的畫法。

百齡高中校長邱淑娟表示，對孩子最大的收穫，主要就是突破學校課程框架，例如可以接觸油畫的抽象畫，此外，小班制教學，學生可以與來自雙北市學校的同學、大師交流，也是開拓眼界的機會。最後，因為營隊來自各方合辦，學生應也能在參與過程中，建構出為他人付出的品德。

(中國時報)