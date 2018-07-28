斑馬線退離路口 柯P指示研議

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中國時報
／台北報導

有里長向台北市長柯文哲建議，評估把路口斑馬線往後退，離路口遠一點，轉彎車輛比較容易注意到行人，降低發生事故機率，北市交通局長陳學台表示，路口變大行人走斑馬線距離會增加，但畫設斑馬線原則是採最短距離，但也不是不能調整，必須因地制宜。

柯文哲27日主持交通會報，他提出先前里長座談，有里長說，斑馬線緊貼路口，會造成轉彎車不容易發現行人，建議路口斑馬線往後退個幾公尺，離路口遠一些。

陳學台指出，路口斑馬線畫設原則採最短距離，相關規範中的圖例也是設計沿路口邊畫設，不過也不是說不能調整，可能要因地制宜。

交工處補充說明，斑馬線遠離路口，就會讓路口範圍變大，原先配合斑馬線位置的人行道斜坡缺口，也要跟著修改，其他必須配合工程還包含交通號誌、車輛停止線等，雖然斑馬線遠離路口，從車輛駕駛視角來看較能確保行人安全，但行走距離也會增加，牽動號誌秒數分配。

柯文哲說，若十字路口斑馬線要往後退，他發現最大問題是機車停等區，因涉及專業，「倒底該不該改，我也不知道」。他說，去歐洲考察有個心得，就是都市規畫都要先想好，才逐步變動，斑馬線也可訂好新的SOP，然後不溯及既往，有新路口工程要做再去評估。

他強調，「到底yes or no，我們真的要這麼做嗎？需宣導多久？我也不知道。」總之要想好，然後慢慢做，慢慢改過去。

(中國時報)

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