捐母嫁妝開展 90年前喜氣重現

2018年07月28日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

銅鑼台灣客家文化館舉辦「喜事連連—客家婚俗特展」與「攝相客—看見客家蒐藏展」，27日隆重開幕，邀請特展結婚老照片裡的夫妻簡松棋與蔣雨珍到場，與現場來賓分享當年結婚時的熱鬧喜氣。無償捐出母親嫁妝的簡松棋盼能透過展示，傳承客家文化。

台灣客家文化館27日開始展出的「喜事連連－客家婚俗特展」與「攝相客－看見客家蒐藏展」，皆以台灣的客庄文化為主軸。客家婚俗特展以台灣傳統婚俗的內容，向民眾展示客庄家庭的娶嫁過程。展場中的大眠床、梳妝台、嫁妝櫃、桌櫃等都是簡松棋母親當年娶嫁時的嫁妝。

簡松棋表示，母親過世後在整理家具時，發現其嫁妝的雕刻造型、顏色都十分精緻特別，認為若將這些已有90多年歷史，且富有文化價值的嫁妝丟棄，實在可惜，是客家文化的一大損失，因此自掏腰包花費10幾萬，將家具送修並找尋適合的地方捐贈，傳承客家文化。

經簡松棋審慎評估後，便和由朋友引薦的客家文化館合作，捐出媽媽的嫁妝。他說，希望能藉此讓後人了解並研究當時婦女們出嫁時的情形，並傳承珍貴的文化價值。

台灣客家文化館預計將「喜事連連－客家婚俗特展」展至明年底，以呈現客庄向館與地方聚落密切關係為主軸的「攝相客－看見客家蒐藏展」即日起展到今年12月31日。

(中國時報)