憂缺電 沈國榮籲提前電力總盤點

中科昨以「中科15慶周年，AI領航齊飛」為主題，推動智慧園區與AI智慧機器人，打造全球競爭力的綠色科學園區。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

中科27日舉行15周年慶，中科今年產能大爆發，營業額上看7000億元！但台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長沈國榮27日表示，產業界盼供電備載容量能達15％，呼籲政府未來3年盡速將綠能與離岸風電無縫接軌，否則2022年恐出現缺電危機。

中科15周年慶，中科管理局長陳銘煌表示，中科今年產能大爆發，營業額上看7000億元，另一大進展是彰化二林園區，9月下旬有包括和大集團、上銀光電等16家廠商將舉行聯合開工，總投資額高達600億元。未來將協助全球領先的半導體7奈米技術在中科量產，中科5大園區員工數可望達7萬人。

行政院長賴清德強調可充分、穩定供電，達到6％備載容量。但沈國榮27日在中科表示，產業界盼能達15％，電力備載容量安全是很現實的問題，呼籲政府提前電力總盤點，否則第一關就憂心2022年很多核能機組除役，燃煤發電降載，缺電問題較危險。

沈國榮指出，產業界缺水電等5缺問題引發關注，台中離岸風電預計投資9000億元，彰化更高達1.2兆，賴揆承諾缺電絕不會發生，備載容量可達6％，但產業界認為「6％和15％差很大」。

沈國榮發出警語，2025年要達成非核家園目標，但2022年在各科學園區的供電恐有危險，政府應在2018年後的3年期間盡速建構新能源才能無縫接軌。

(中國時報)

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