遭民進黨開除 掛有哏紅布條爆紅

2018年07月28日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮民代表許俊仁因被民進黨開除黨籍，改以無黨籍投入縣議員選舉，日前有好友送他寫著「狂賀！蔡英文總統絕對不會來助選」的紅布條，掛在住家服務處門口，結果意外爆紅，成了民眾及遊客拍照打卡的熱點。許俊仁說，沒想到這塊紅布條竟這麼受歡迎，自己的知名度也跟著暴增。

加入民進黨已有20年的許俊仁，已擔任2屆地方民代，年底要轉戰縣議員選舉，因質疑黨內初選過程不公，憤而退出初選，他又因羅東鎮民代表會主席補選時，未依黨團決議進行一致性投票遭開除黨籍，改以無黨籍身份參選。

許俊仁在臉書PO出一張照片，後方紅布條上寫著「狂賀！蔡英文總統絕對不會來助選」，相當地吸睛。許俊仁打趣說，這是幾個好朋友知道他被開除黨籍後，私下做的紅布條，趁外出拜票時跑到服務處大門口掛了上去，朋友的熱情力挺，他和家人不便掃興，就讓紅布條這麼一直掛著。

無心插柳柳成蔭 人氣暴漲

不料，紅布條竟成了最好的文宣品，路過民眾或遊客見狀，紛紛拍照打卡，受歡迎的熱鬧程度有如新興觀光景點，許俊仁的人氣也跟著暴漲。

看不到政績 淡化與黨關係

許俊仁直言，蔡總統的政績實在很不得人心，即使自己沒有被開除黨籍，他也一樣不希望蔡總統來幫忙站台，其實有這種想法的人很多，街頭上許多民進黨籍參選人的宣傳看板，都刻意淡化與綠營間的關係，這就如同前總統馬英九聲勢直直落的時候，許多國民黨參選人都避免與馬英九名字擺在一起是一樣的情形。

(中國時報)