美術館若再流標 恐變更設計

2018年07月28日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市立美術館出自台灣知名建築師姚仁喜之手，卻因設計複雜、標案預算不足，市府即使將經費從14億餘增加到近22億元，廠商仍興趣缺缺，2017年至今已流標五次，文化局23日第六度上網招標，若再流標，可能將變更設計，減少量體與周邊附屬設施，力拚早日完工。

新北市立美術館命運多舛，曾歷經兩次國際競圖，2015年由台灣建築師姚仁喜及所屬大元聯合建築師事務所團隊設計的「蘆葦叢中的現代美術館」獲得首獎，建築利用管狀結構和金屬，極富現代設計感。

名家設計 富現代感

不過國際水準設計，造價不便宜，尤其近年鋼筋物料上漲21％，加上大師級規格，不少廠商擔心無法達到要求，毫無利潤。2017年1月起上網招標，總預算14億4000萬元，今年5月已四度流標，即便總經費再加碼4億元，上修到21.7億元，6月第五度招標仍流標。

文化局主任祕書翁玉琴指出，文化局在上周結標後，已立刻召開檢討會，雖有許多廠商領標，但考量鋼筋物料上漲，一例一休營造業人事成本調漲4.7％，最主要原因，仍是工程價格不符合市場需求。

物料上漲 廠商縮手

翁玉琴指出，新北市立美術館主要分為兩期工程，一期主體工程，二期則是一旁的1200席戶外劇場與周邊設施，第五次招標外加兒童展演室相關設施，也可能因此造成廠商備標不及。

翁玉琴說，依規定流標2次後，才能檢討重新修正，前兩次修正主要以造價變更為主，第六次若再度流標，市府可能會考量變更設計，希望在同樣價格下，減少量體，包括周邊藝術工房、美食街等附屬設施減少，以增加誘因。

減少量體 增加誘因

翁玉琴強調，主體工程不會變，而且美術館軟體與籌備人員都已經陸續運作，希望能夠盡早完工，打造屬於新北市民的現代美術館。

(中國時報)