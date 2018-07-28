各派大亂鬥 新豐鄉長8搶1

新豐鄉長選情激烈，代表會主席許秋澤（左一）、縣議員羅春蘭（右一）都表態參選。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

下屆鄉鎮市長選舉在即，新竹縣新豐鄉人口5萬6千餘人，一改本屆與上屆均為同額選舉狀況，國民黨、民進黨各有超過2人投入選舉，還有與民國黨合作的參選人，以及無黨籍者亦投入選戰，呈現8搶1大亂鬥戰局，恐成為新竹縣13鄉鎮中最激烈的鄉鎮市長選區。

藍營4人 綠營2人

國民黨計有4人投入新豐鄉長選戰，包含現任代表會主席許秋澤、鄉公所祕書徐煒傑、縣議員羅春蘭、前鳳坑村長姜政焜。民進黨則有瑞興村長何寬森、前代表林祺鐵，前縣議員黃金樓此次則與民國黨合作，投入鄉長選舉，另外還有預計以無黨籍投入選戰的鄭進宅。

國民黨新竹縣黨部表示，目前有4名同志表態參選，雖僅有2人登記，但黨部已協調3次，仍無共識，預計會提名人選。而民進黨早在今年3月即提名林祺鐵，不過民進黨新竹縣黨部也指出，在8月正式登記之前，「仍有協調空間」。

人才輩出 各擅勝場

許秋澤早在連任代表會主席時，即有挑戰鄉長的意願，爭取為鄉民服務的機會。徐煒傑出身新庄子徐家，他有3、40年輔選經驗，且在公部門歷練已久，期望「以最少的錢做最多的事」。羅春蘭為表態參選者中唯一女性，她因原本婦女保障名額取消改投入鄉長選戰。姜政焜則有村長經歷，期望改變家鄉。

何寬森2年前宣布要投入鄉長選舉，去年底開始披上民進黨袍跑場，但此次未獲提名，決心要參選到底。林祺鐵則在20年前即當選村長、代表，先前也去進修增加自身學識，期望能為鄉親服務。原為泛藍背景的黃金樓則有縣議員資歷，與民國黨合作參選，期望為新豐爭取大型建設。此外預計以無黨籍參選的鄭進宅，是新竹縣坑子口靶場權益自救會會長，長期爭取相關權益，也將投身鄉長選戰。

(中國時報)

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