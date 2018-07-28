主要住宅區 周日不收停車費

2018年07月28日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市自8月1日起，將實施主要住宅區周日停車不收費政策，路邊停車格開單收費截止時間，也從原來晚上10時提早至8時。台中市交通局表示，8月起共調整1萬7949格停車格收費時間，全市已無收費到晚間10時的停車格，讓市民節省停車費。

收費截止 提早2小時

台中市交通局長王義川指出，因常有民眾反映假日晚點起床，常來不及移車而被開繳費單，甚至為早起移車與家人起紛爭，交通局讓體恤民眾假日休息需求，決定自8月1日起實施主要住宅區周日停車不收費的政策。

周日實施範圍包含中區興中停車場、西區文教區、麻園頭溪園道、梅川園道等多個主要住宅區域，共約6400格停車格，占路邊總收費車格數26％。此外，路外停車場的開單收費截止時間，從原來晚上10時提早至晚上8時，讓民眾下班回家能安心停車，收費人員也能結束工作。

王義川強調，收費是停車管理的手段，可有效促進供需轉換，避免車位遭長期占用，並非為增加市庫收入，市府以滾動式評估全市收費路線供需情況，調整收費管理政策。

安心停車 荷包不失血

台中市收費路邊停車格約2萬5000格，8月起停車格收費截止時間提早2小時，主要住宅區周日免收停車費，是否會影響市庫收入？交通局表示，台中市公有停車場基金從2014年2.73億元，累積目前提升到15億元，相當充足，因此停車收費時間可提前。

(中國時報)