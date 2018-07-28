市府與黃偉哲黏巴達 違中立

台南市代理市長李孟諺在議會定期大會澄清市府無行政不中立。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導

台南市議會27日召開定期大會，國民黨團質疑台南市政府官員屢為民進黨台南市長參選人黃偉哲站台背書，違反行政中立，議場炮聲隆隆，台南市代理市長李孟諺回應，未來市府同仁受邀會勘，有政治敏感的場合應予迴避，減少爭議。

藍營議員斥為黃背書

黃偉哲近來多次召開競選政策、政見場合，身邊都有市府官員排排站畫面，因此屢招致其他參選人抨擊行政不中立，質疑市府為黃偉哲政見站台背書，這個話題延燒到市議會定期大會，多位國民黨籍議員連番發言炮轟，質疑台南市府官員屢參加黃偉哲政見活動，而且，其他參選人質疑黃偉哲政見時，市府就會跳出來發文護航，違反行政中立原則。

台南市議員王家貞抨擊，市府官員最近一些會勘場合都有黃偉哲身影，活動畫面變成黃偉哲的人肉看板，形同為參選人背書，市議員洪玉鳳也呼籲每位台南市長參選人節制，「饒了公務人員，不要騷擾他們。」

民進黨市議員郭清華、唐碧娥則連番反駁，郭清華直斥藍營抹黑，幸好市民眼睛是雪亮，哪個黨在為市民做事，哪個沒有，市民自有公斷，「黃偉哲是立委，與市議員關心市政，邀請官員說明，有何不可？」

市府稱市政不分黨派

李孟諺也澄清，每位議員及立委具名來函要求市府同仁會勘，以及針對市政說明，不管哪一個政黨，只要具名要求，不分黨派，市府都會派員參加，但未來也會要求市府同仁，有敏感政治場合，應盡量迴避，以減少爭議。

(中國時報)

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