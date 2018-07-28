民進黨採聯合競選 視狀況配票

2018年07月28日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高市黨部27日宣告聯合競選起跑，初期6個選區、20位議員參選人加入，市長參選人陳其邁強調會當個「有母愛的母雞」，視狀況配票拉抬落後的小雞，黨部主委趙文男更表示，聯合競選凝聚士氣，凸顯民進黨有「打群架」本事。

確保市長當選 議員紅不讓

陳其邁手持360度環景攝影設備自拍，議員參選人排成圓形「眾星拱月」，陳其邁連拍好幾次，開玩笑說：「小雞太多了，拍不進去」，但他也強調，母雞當然要有母愛，哪隻小雞比較落後，都得全部護在懷裡。

陳其邁說，選情激烈，議員參選人仍願意團結聯合競選，正是民進黨與國民黨不同之處，接下來會針對各選區規畫聯合文宣、聯合看板、聯合拜票等方式，極致狀況當然是配票，確保年底「市長當選，議員紅不讓」。

陳致中獨缺席 派助理代表 目前已有6個選區加入，包括第2選區陳明澤、黃明太；第3選區高閔琳、陳政聞、黃秋媖；第4選區李柏毅、黃文志、張豐藤、李雅慧；第6選區李喬如、簡煥宗；第7選區康裕成、何權峰、鄭孟洳、洪平朗；第10選區陳致中、許乃文、鄭光峰、陳信瑜、林宛蓉；其他選區溝通中。

不過，各選區參選人親自出席，唯獨陳致中因另有行程，改派助理代表；服務處主任蕭丞堯說，陳致中對聯合競選「樂觀其成」，可展現團結氣勢，但他強調，前鎮小港選區目前尚未談到是否進行配票。

(中國時報)