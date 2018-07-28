學姊搶鋒頭 柯笑稱自己是隨扈

台北市長柯文哲27日出席台北市公劃都更論壇，他的幕僚「學姊」黃瀞瑩（右二）雖然站在一旁，但比柯還吸引媒體目光。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

政壇明星柯P也有「競爭對手」搶鋒頭？台北市長柯文哲27日出席市政活動，只見一向都是媒體寵兒的柯在台上致詞，台下媒體竟一反常態沒將鏡頭對著他，反而狂拍他的幕僚、「學姊」黃瀞瑩。柯文哲受訪時也忍不住笑說：「我現在變她的隨扈了！」

柯文哲昨天早上出席「公劃都市更新地區暨更新計畫論壇」，暢談台北市都市更新的必要，以及目前全市公辦都更的進度，因該場活動也安排柯會後接受時事訪問，按照往例吸引大批媒體採訪。但與往常不同的是，柯文哲人在台上致詞，台下攝影機卻只拍了他幾分鐘，接著立刻轉向站在會場邊的「學姊」，捕捉她與另名市長幕僚林昆鋒交談的畫面。

對於會不會覺得鋒頭第一次被別人搶走？柯文哲大笑回應，他沒注意到攝影機都在拍黃瀞瑩，因為在台上都在看講稿，但他也說，現在好像變成黃的隨扈了，因為每到一個地方都被問「那個學姊有沒有來？」

不過，當媒體追問，黃瀞瑩會不會變成繼柯媽何瑞英、妻子陳佩琪、市府顧問蔡壁如後的「第4個女人」，可以幫忙輔選、跑行程？柯文哲說，他不曉得，還要媒體先問別的，「先回答正經問題」；至於4個女人幫忙輔選，誰比較有魅力？柯則說，這個沒有對錯，只有適不適合，不同場合有不同適合的人選。

事後黃瀞瑩受訪時強調，自己只是在做平日的工作、陪市長跑行程，把市長行程相關工作做好就好了。

(中國時報)

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