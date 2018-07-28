陳學聖固選票 允諾建設偏鄉

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

國民黨桃園市長參選人陳學聖，27日參加國民黨復興區黨部固本會報，他呼籲黨內同志應團結，更允諾當選後讓偏鄉不再弱勢。他也提及，原本要向市長鄭文燦下戰帖比PK運動，因龜山發生嚴重火警暫緩，也希望傷者能早日康復。

陳學聖參加復興區黨部固本會報，由復興區黨部主委游正英親自主持，市議員李柏坊、楊朝偉、陳瑛及山地原住民區參選人簡志偉、復興區長參選人李永福等人與會，現場高喊「藍天再現贏回桃園」口號，展現黨內團結氣勢。

陳學聖表示，偏鄉最常見的問題包含隔代教養、醫療資源匱乏、教育資源有限及工作機會不足等，這使得偏鄉一詞經常與弱勢連結，未來上任後，會努力經營讓偏鄉不再弱勢，也讓更多年輕人願意留在偏鄉發展，一邊工作一邊照顧家人，對於醫療與教育資源等問題，他都相當重視，會真心傾聽當地居民的意見，挹注現階段市府所不能提供的政策及福利。

他也舉例，三光部落是日本人統治北台灣原住民的重要戰略地點，現卻變成只要風雨稍大，交通就中斷成為孤島，鄭文燦上任後，說要蓋更好更堅固的橋，結果4年過去，什麼影子也沒有，根本在騙善良人的選票。如果選上市長，一定馬上把橋搭建起來，而且會常來復興區，有信心成為史上最勤跑山上關心民眾的市長。

(中國時報)

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