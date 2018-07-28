豐原后里10搶5 藍綠激戰

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中國時報
／台中報導

台中市議員豐原、后里第4選區應選5席，藍綠現任及無黨陳清龍都尋求連任。國民黨提名張瀞分及陳本添，民進黨除謝志忠、翁美春外，另提名新人劉厚承，初選落敗的張銘凱可能脫黨參選。另本屆落選頭王朝坤捲土重來，還有人脈廣闊的前后里區長賴同一，外傳政治素人劉劍鋒都有意參選，共10人搶5席。

豐原、后里選民結構向來藍大於綠，但2014年市長及2016年總統大選，綠營得票卻遙遙領先對手，政治板塊明顯翻轉。不過，本屆市議員席次在泛藍、泛綠分裂下，民進黨只拿到2席，泛藍搶下3席（包括無黨陳清龍）。

民進黨評估該選區基本盤尚穩定，加上執政優勢，下屆朝過半目標努力，除提名現任議員謝志忠、翁美春外，另有「龍系」子弟兵劉厚承投入選戰，不過，黨內初選落敗的張銘凱仍持續經營基層，地方盛傳可能脫黨參選。

綠營支持者評估，林佳龍政績不弱，拉抬子弟兵應沒問題，但受中央執政拖累，想搶下過半3席，就有得拚。地方人士也提醒「老將不能輕忽新人及分裂效應」，若稀釋票源，可能會中箭落馬，關鍵在於整合及聯合配票。

國民黨保守提名2位老將，張瀞分固守豐原票倉，后里出身的陳本添最近也勤跑豐原，泛藍還有無黨陳清龍尋求連任，而屬藍軍黑派系統的王朝坤，本屆以56票之差成為「落選頭」，下屆也捲土衝來。

王朝坤曾任后里代表會主席，曾效力時代力量；前后里區長賴同一在公所有30多年經歷，人脈廣闊；前國大劉劍成的胞弟劉劍鋒也有意參選，加上現任市議員陳本添，4人分屬不同黨派，但都出身后里區，勢必瓜分票源，戰況激烈。

(中國時報)

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